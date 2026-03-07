«Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад» в матче чемпионата Испании

1772912111

вчера, 22:35

В матче 27-го тура испанской Примеры встречались «Атлетико» и «Реал Сосьедад». Игра завершилась со счетом 3:2.

Голами у хозяев отметились Серлот (5') и Нико Гонсалес (67', 81'). За гостей забивали Солер (9') и Ойарсабаль (68'). Российский хавбек «Сосьедада» Арсен Захарян появился на поле на 65-й минуте.

По итогам встречи «Атлетико» имеет 54 очка (3-е место), у гостей — 35 очков (8-е место).

В следующем матче «Атлетико» сыграет 14 марта, соперником будет «Хетафе». «Реал Сосьедад» проведет следующий матч 15 марта (соперник — «Осасуна»).