Гризманн отказался от переезда в МЛС ради «Атлетико»

Форвард «Атлетико Мадрид» Антуан Гризманн отверг предложение перейти в марте в американский «Орландо Сити» из МЛС, решив остаться в испанском клубе.
34-летний форвард в этом сезоне Ла Лиги вышел в старте лишь в 6 из 23 матчей и забил 6 голов. Директор «Атлетико» Матеу Алемани подтвердил, что Гризманн останется в команде.
Решение принято из-за желания француза попытаться победить в Лиге чемпионов с «матрасниками». По данным Фабрицио Романо, «Орландо Сити» всё ещё интересуется французом и надеется подписать его бесплатно в июле.
