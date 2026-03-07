Гризманн отказался от переезда в МЛС ради «Атлетико»

1772912850

вчера, 22:47

Форвард «Атлетико Мадрид» отверг предложение перейти в марте в американский «Орландо Сити» из МЛС , решив остаться в испанском клубе.

34-летний форвард в этом сезоне Ла Лиги вышел в старте лишь в 6 из 23 матчей и забил 6 голов. Директор «Атлетико» Матеу Алемани подтвердил, что Гризманн останется в команде.

Решение принято из-за желания француза попытаться победить в Лиге чемпионов с «матрасниками». По данным Фабрицио Романо, «Орландо Сити» всё ещё интересуется французом и надеется подписать его бесплатно в июле.