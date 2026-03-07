Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2025/2026

Гризманн отказался от переезда в МЛС ради «Атлетико»

вчера, 22:47

Форвард «Атлетико Мадрид» Антуан Гризманн отверг предложение перейти в марте в американский «Орландо Сити» из МЛС, решив остаться в испанском клубе.

34-летний форвард в этом сезоне Ла Лиги вышел в старте лишь в 6 из 23 матчей и забил 6 голов. Директор «Атлетико» Матеу Алемани подтвердил, что Гризманн останется в команде.

Решение принято из-за желания француза попытаться победить в Лиге чемпионов с «матрасниками». По данным Фабрицио Романо, «Орландо Сити» всё ещё интересуется французом и надеется подписать его бесплатно в июле.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Арсенал» не отказывается от идеи дорогостоящего трансфера Тонали
Вчера, 21:24
Бернарду Силва покинет «Манчестер Сити» летом
Вчера, 20:23
Вратарь Викарио намерен покинуть «Тоттенхэм» летом
Вчера, 20:20
«Марсель» готов продать Гринвуда в Саудовскую Аравию
Вчера, 17:58
«Барселона» хочет забрать у «Тоттенхэма» талантливого защитника
06 марта
Сенеси хочет перейти в «Ювентус»
06 марта
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:30
)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:16
Правильное решение,впереди Кубок Испании !
shur
shur
вчера в 22:56
...Покрасившись в симпотного блондина!
Причёску сделал Антуан Гризманн!
Попёрла ведь игра у ветерана!
Какой там на фиг Океан!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 