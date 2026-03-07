Top.Mail.Ru
Защитник «Реала» Каррерас может пропустить первую игру против «Ман Сити»

вчера, 23:00
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити11.03.2026 в 23:00 Не начался

Левый защитник «Реала» Альваро Каррерас может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

22-летний игрок в субботу занимался в зале и физиотерапией вместо тренировки на поле, хотя медики сохраняют оптимизм относительно его участия во встрече с «горожанами».​

Команда тренера Альваро Арбелоа уже лишилась Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема на первую игру против «Сити». У «Реала» сейчас доступно лишь 17 игроков основы — остальные выбыли из-за травм.

Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:08
Реалу не позавидуешь. Много потерь
shur
shur
вчера в 23:10
...любая новость о здоровье уже не пугает, а настораживает!
Вся надежда на лжезащитника,грозу АПЛ, неповторимого А.Трента...!!!
Гость
