«Ман Сити» одержал победу над «Ньюкаслом» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

сегодня, 00:55
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В матче 1/8 финала Кубка Англии встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 1:3.

Голом у хозяев отметился Барнс (18'). За гостей забивали Савио (39') и Мармуш (47', 65').

Источник: soccer.ru
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:38
в первые 20 минут безобразная игра МС.
70 мин полная доминация команды Гвардиолы.
таковой ждем и в Мадриде!!
Гость
