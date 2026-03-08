«Ман Сити» одержал победу над «Ньюкаслом» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

В матче 1/8 финала Кубка Англии встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 1:3.
Голом у хозяев отметился Барнс (18'). За гостей забивали Савио (39') и Мармуш (47', 65').
|Ньюкасл Юнайтед1 : 3Манчестер Сити
|Матч завершен
В матче 1/8 финала Кубка Англии встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 1:3.
Голом у хозяев отметился Барнс (18'). За гостей забивали Савио (39') и Мармуш (47', 65').
70 мин полная доминация команды Гвардиолы.
таковой ждем и в Мадриде!!
70 мин полная доминация команды Гвардиолы.
таковой ждем и в Мадриде!!