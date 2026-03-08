Top.Mail.Ru
«Барселона» в гостях победила «Атлетик»

сегодня, 01:00
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

В матче 27-го тура испанской Примеры встречались «Атлетик» и «Барселона». Игра завершилась со счетом 0:1.

Единственный гол забил Ламин Ямаль (68').

По итогам встречи «Атлетик» имеет 35 очков (9-е место), у гостей — 67 очков (1-е место).

В следующем матче «Атлетик» сыграет 14 марта, соперником будет «Жирона». «Барселона» проведет следующий матч 15 марта (соперник — «Севилья»).

Все новости
Источник: soccer.ru
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 02:06
Барсу с очень важной победой! Баски всегда дают бой на своем стадионе, радует, что забирают три очка в таком принципиальном матче)
Удачи в следующих играх.
Lobo77
Lobo77
сегодня в 01:34, ред.
Кубарси фолит на Гомесе. Судьи прохлопали, даже нарушения не было. Гомес ломается.
Вместо него выходит не готовый запасной Наварро который при голевой передаче Педри просто забил на игру и курил бамбук.
Из за этого Бойро пришлось закладывать вираж сначала пытаясь закрыть зону перем визави выключившегося Наварро а потом пытаясь вернуться к Ямаля, поехав ногами и потеряв позицию.
Ямаль оказался в убойной позиции примерно как с пенальти попал в штангу и ему повезло что отлетело в ворота.
Все. Больше Ямаль вообще ничего голевего не создал.
Педри за это большой плюс и не зря его хочет Перес.
В остальном все что было - это дикое везение Барсы от поразившей Басков кривоногости в заключительной части многочисленных опасных подходов к воротам соперника, перекладина ворот каталашек в первом тайме, фола Кубарси при явном выходе баскского нападающего на выбежавшего вратаря Гарсию Понса и на мой взгляд опережавшего его на метр минимум по отношению к мячу.
Тут все просто - был бы перед баском защитник, сие нарушение Кубарси - это срыв перспективной атаки и ЖК. Но был то - голкипер. А за ним - чистая зона и семиметровые ПУСТЫЕ ворота.
Если как следует приглядеться то этот фол был ну очень оранжевым прям красной оранжевым.
Не сбей Кубарси нападающего Атлетика - он успевал первым к мячу и либо прокидывал мяч мимо Понса а там уже пустые ворота, либо Понс мог найти контакт с нападающим тогда нарушение, удаление и выход второго вратаря по КК.
Вобщем это оранжевое нарушение конкретно счастливый случай Барсы.
Короче это минимальный такой разбор того что кулес просто выхватили счастливый билет сегодня спасшись от потери очков.
И думаю что блауграна полностью и даже с заходом в кредит истратили отпущенный им фарт.
ABir
ABir
сегодня в 01:25
Хорошо, что Реал тоже не проиграл.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 01:21
пас Педри восхитительный, и гол Ямаль просто магия.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:21
с победой, блауграна.
и готовимся к ЛЧ. на Сент-Джеймс Парке нас ждет сильный соперник.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:11
В стиле Роббена
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 01:06
Ямаль красивый гол забил
