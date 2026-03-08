Top.Mail.Ru
Алексей Миранчук сделал дубль в матче МЛС против «Реал Солт-Лейк»

сегодня, 08:16
Атланта ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Атланта Юнайтед2 : 3Логотип футбольный клуб Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)Реал Солт-ЛейкМатч завершен

«Атланта» Алексея Миранчука проиграла «Реал Солт-Лейк» 2:3 в матче третьего тура регулярного сезона MLS.

30-летний российский полузащитник оформил дубль — на 38-й и 74-й минутах, отметившись первыми голевыми действиями в сезоне.

Миранчук выступает за «Атланту» с июля 2024 года. В прошлом сезоне он забил 8 голов и отдал 3 передачи в 36 матчах, а его гол признали лучшим в команде. «Атланта» после трёх матчей без очков занимает 13-е место на Востоке, «Реал Солт-Лейк» с 6 очками — 6-е на Западе.

Далее «Атланта» 14 марта примет «Филадельфию», «Реал Солт-Лейк» в ночь на 15 марта сыграет дома с «Остином».

Валерыч
Валерыч
сегодня в 11:09
Молодец, Миранчук! Похоже уже вполне освоился в МЛС.)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 10:51
Не понимаю я МЛС, догадываюсь, что команда Реал... представляет город мормонов
shur
shur
сегодня в 10:41
...боевые наши подруги,любящие,понимающие футбол, от души с праздником! Когда в доме гармония и на экране зрелище!!!
d7ds5kudttfw
d7ds5kudttfw
сегодня в 10:38
Леху прорвало, жаль что этого оказалось мало для победы, оборону видимо никакая
lotsman
lotsman
сегодня в 09:33
Сделал дубль, но дубля не хватило для победы.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:02
Молодец Алексей! Можно поздравить!
