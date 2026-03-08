Алексей Миранчук сделал дубль в матче МЛС против «Реал Солт-Лейк»

1772947005

сегодня, 08:16

«Атланта» проиграла «Реал Солт-Лейк» 2:3 в матче третьего тура регулярного сезона MLS .

30-летний российский полузащитник оформил дубль — на 38-й и 74-й минутах, отметившись первыми голевыми действиями в сезоне.

Миранчук выступает за «Атланту» с июля 2024 года. В прошлом сезоне он забил 8 голов и отдал 3 передачи в 36 матчах, а его гол признали лучшим в команде. «Атланта» после трёх матчей без очков занимает 13-е место на Востоке, «Реал Солт-Лейк» с 6 очками — 6-е на Западе.

Далее «Атланта» 14 марта примет «Филадельфию», «Реал Солт-Лейк» в ночь на 15 марта сыграет дома с «Остином».