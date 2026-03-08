В Мали пообещали привезти сильнейший состав на матч против сборной России

1772951916

сегодня, 09:38

Товарищеский матч со сборной России имеет большое значение для национальной команды Мали, поэтому на игру приедет максимально боеспособный состав, сообщили в пресс‑службе местной федерации футбола.

Ранее стало известно, что встреча России и Мали состоится 31 марта в Санкт‑Петербурге.

«Этот международный спарринг с командой России является контрольным для нашей сборной. Россия — очень важный соперник, — отметили в федерации. — Нет сомнений, что главный тренер Том Саинтфит сформирует конкурентоспособную, обновлённую команду после выступления на Кубке Африки, по итогам которого в отставку в полном составе ушёл исполком федерации».