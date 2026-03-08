Top.Mail.Ru
Soccer.ru
В Мали пообещали привезти сильнейший состав на матч против сборной России

сегодня, 09:38
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб МалиМали27.03.2026 в 18:00 Не начался

Товарищеский матч со сборной России имеет большое значение для национальной команды Мали, поэтому на игру приедет максимально боеспособный состав, сообщили в пресс‑службе местной федерации футбола.

Ранее стало известно, что встреча России и Мали состоится 31 марта в Санкт‑Петербурге.

«Этот международный спарринг с командой России является контрольным для нашей сборной. Россия — очень важный соперник, — отметили в федерации. — Нет сомнений, что главный тренер Том Саинтфит сформирует конкурентоспособную, обновлённую команду после выступления на Кубке Африки, по итогам которого в отставку в полном составе ушёл исполком федерации».

На Кубке африканских наций, прошедшем с 21 декабря по 18 января в Марокко, сборная Мали дошла до четвертьфинала, где уступила Сенегалу со счётом 0:1. В актуальном рейтинге ФИФА команда Мали занимает 54‑е место, а сборная России расположена на 36‑й позиции.

Источник: itar-tass.com
