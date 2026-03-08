Агент Клоппа не подтвердил слухи о его назначении в «Реал»

1772955527

сегодня, 10:38

Агент Марк Косике опроверг слухи о возможном переходе бывшего наставника «Ливерпуля» в «Реал» и заявил, что тренер доволен нынешней работой в структуре Red Bull.

Ранее мадридский клуб расстался с Хаби Алонсо, проработавшим лишь полгода, и временно доверил команду Альваро Арбелоа, который испытывает серьёзные трудности на посту главного тренера. На фоне неудач «Реала» в СМИ усилились разговоры о том, что именно Клопп может возглавить команду следующим летом.

«Нет смысла отвечать на вопросы о том, что пока является лишь слухами. Никто с нами не связывался», — подчеркнул Косике, добавив, что Клопп «очень доволен своей нынешней ролью в Red Bull», а разговоры о переговорах с «Реалом» сейчас являются лишь спекуляциями.