Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыСША. МЛС 2026

Матч МЛС с участием Месси собрал более 72 тысяч зрителей

сегодня, 10:54
Вашингтон Ди Си ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Вашингтон Ди Си Юнайтед1 : 2Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

Аргентинский форвард Лионель Месси забил на 27‑й минуте и помог «Интер Майами» обыграть «Ди Си Юнайтед» со счётом 2:1 в матче МЛС, прошедшем на стадионе «Балтимор Рейвенс» при 72 026 зрителях.

Встречу перенесли из Вашингтона в Балтимор на более вместительный стадион из‑за повышенного интереса к аргентинцу, и уже к перерыву действующие чемпионы лиги вели 2:0 после голов Родриго де Пауля и Месси, для которого это третий мяч в нынешнем сезоне МЛС.

«Ди Си Юнайтед» обычно проводит домашние игры на стадионе «Ауди Филд» вместимостью 20 тысяч зрителей.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Барселона» в гостях победила «Атлетик»
Сегодня, 01:00
«Ман Сити» одержал победу над «Ньюкаслом» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии
Сегодня, 00:55
«Ювентус» с крупным счётом обыграл «Пизу»
Сегодня, 00:40
«Челси» победил в дополнительное время «Рексхэм» в 1/8 финала Кубка Англии
Вчера, 23:35
«Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад» в матче чемпионата Испании
Вчера, 22:35
«Пари НН» обыграл «Сочи» в матче чемпионата России
Вчера, 21:19
Сортировать
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 11:42
Ахахах)))
Ох умора.... Представил, что это щас твое выражение лица))))) ой, только без обид)) в гости уже сходил с утра?))))
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 11:40
.
lotsman
lotsman
сегодня в 11:40
Зрители пришли на икону посмотреть.)
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 11:37
С винисиусом?))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:26
Все хотят посмотреть на лучшего.
Futurista
Futurista
сегодня в 11:20
На пляже тоже много желающих с обезьянкой сфотографироваться)....
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:08
Ну может хоть "пару тыщ" просто матч пришли посмотреть? )
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:56
Вот так событие 🙃 золотой мяч срочно
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 