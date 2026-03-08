Матч МЛС с участием Месси собрал более 72 тысяч зрителей

1772956442

сегодня, 10:54

Аргентинский форвард забил на 27‑й минуте и помог «Интер Майами» обыграть «Ди Си Юнайтед» со счётом 2:1 в матче МЛС , прошедшем на стадионе «Балтимор Рейвенс» при 72 026 зрителях.

Встречу перенесли из Вашингтона в Балтимор на более вместительный стадион из‑за повышенного интереса к аргентинцу, и уже к перерыву действующие чемпионы лиги вели 2:0 после голов Родриго де Пауля и Месси, для которого это третий мяч в нынешнем сезоне МЛС .

«Ди Си Юнайтед» обычно проводит домашние игры на стадионе «Ауди Филд» вместимостью 20 тысяч зрителей.