«Манчестер Юнайтед» заинтересовался Таверньером из «Борнмута»

1772959287

сегодня, 11:41

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к вингеру «Борнмута» и добавил его в список целей на летнее трансферное окно.

По данным Daily Mail, после смены тренера и пересмотра трансферной стратегии клуб снова делает акцент на фланговых атакующих игроков, а 26‑летний англичанин, оцениваемый «Борнмутом» примерно в £40 млн, вошёл в число приоритетных вариантов наряду с Морганом Гиббсом-Уайтом и Яном Диоманде. На Таверньера также претендуют «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест», при этом его контракт с «Борнмутом» рассчитан до 2029 года.