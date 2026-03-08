Top.Mail.Ru
«Манчестер Юнайтед» заинтересовался Таверньером из «Борнмута»

сегодня, 11:41

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к вингеру «Борнмута» Маркусу Таверньеру и добавил его в список целей на летнее трансферное окно.

По данным Daily Mail, после смены тренера и пересмотра трансферной стратегии клуб снова делает акцент на фланговых атакующих игроков, а 26‑летний англичанин, оцениваемый «Борнмутом» примерно в £40 млн, вошёл в число приоритетных вариантов наряду с Морганом Гиббсом-Уайтом и Яном Диоманде. На Таверньера также претендуют «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест», при этом его контракт с «Борнмутом» рассчитан до 2029 года.

galem72
galem72
сегодня в 12:02
Вот пусть Daily Mail сам себе и покупает этого бегунка. Его цена только для внутреннего рынка раздута. За 25 матчей АПЛ всего 5+4 с атакующих позиций. Статистика — провал!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:43
Уже всех у Борнмута купили. Так и в шип вернуться, но уже с бабками)))
Гость
