Божинов: «Были футболисты, которые курили, пили и при этом выигрывали»

Экс-игрок «Ювентуса» и сборной Болгарии рассказал о том, ведут ли футболисты здоровый образ жизни. Комментируя слова «раньше пили и играли, а сейчас не пьют и не играют», болгарин сказал:

Я не знаю таких историй, потому что никогда не играл с русскими в одной команде. Про иностранцев тоже не могу такого сказать — все были большими профессионалами. Да, после игр они могли кое-что себе позволить. Если команда выигрывала, можно было выпить немного вина. Просто чтобы отпраздновать, но не упиваться до беспамятства.

Хотя сейчас поколение точно другое. И в Италии, и в Болгарии были футболисты, которые курили, пили и при этом выигрывали. Теперь отношение более профессиональное. Потренировались, сыграли, приехали домой, восстановились — и это норма.