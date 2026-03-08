Top.Mail.Ru
Божинов: «Были футболисты, которые курили, пили и при этом выигрывали»

сегодня, 11:48

Экс-игрок «Ювентуса» и сборной Болгарии Валерий Божинов рассказал о том, ведут ли футболисты здоровый образ жизни. Комментируя слова Валерия Карпина «раньше пили и играли, а сейчас не пьют и не играют», болгарин сказал:

Я не знаю таких историй, потому что никогда не играл с русскими в одной команде. Про иностранцев тоже не могу такого сказать — все были большими профессионалами. Да, после игр они могли кое-что себе позволить. Если команда выигрывала, можно было выпить немного вина. Просто чтобы отпраздновать, но не упиваться до беспамятства.

Хотя сейчас поколение точно другое. И в Италии, и в Болгарии были футболисты, которые курили, пили и при этом выигрывали. Теперь отношение более профессиональное. Потренировались, сыграли, приехали домой, восстановились — и это норма.

lazzioll
lazzioll
сегодня в 14:03
я до сих пор помню лицо Стама когда ему морду наживую зашивали - вообще без эмоций)) а сейчас ладошкой по груди чел хлопнул другого - так тот прокатился метров 70 держась почему то за голову, только асфальт успевай подсыпать, закатал бы весь. или вот еще можете глянуть нарезки женского футбола, там даже шотландцы побоялись бы идти в стыки)))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:08
Раньше игроки любили футбол, а теперь ценят...
rpukfb4he8eg
rpukfb4he8eg
сегодня в 12:41
Раньше мужики были, а теперь балерины
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 11:52, ред.
еще зону топтали и потом признавались лучшим игроком чемпионата Кипра)...игрокам сб. Болгарии недоступно к пониманию...
Futurista
Futurista
сегодня в 11:51
Божинов побожился что не пил и не курил)...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:50
У нас тоже такие были: пили, курили, потом стульями дрались...
