Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Гвардиола предрекает «Ньюкаслу» борьбу за титул

сегодня, 11:59

Пеп Гвардиола считает, что «Ньюкасл» рано или поздно превратится в претендента на титул, но подчёркивает, что процесс будет долгим и поэтапным. По его словам, с приходом новых владельцев и работой тренера Эдди Хау клуб уже вышел на уровень команды Лиги чемпионов, однако нынешний сезон осложнён плотным календарём и большим числом травм.

Гвардиола сказал:

«Ньюкасл»? На протяжении многих лет, с новыми владельцами и особенно с Эдди Хау, они, конечно же, являются командой, которая должна быть в верхней части таблицы. Они – команда Лиги чемпионов.

В этом сезоне у них было много травм, и они играли каждые три-четыре дня. Может быть, через 10 лет они смогут быть такими же, как «Сити» сейчас, всегда быть на вершине.

Я помню время, когда «Манчестер Сити» был только куплен и клуб не смог выйти из группового этапа Лиги чемпионов. Это все в том числе зависит от небольших процессов, насколько они надежны, но также проблема в современном футболе заключается в том, что когда вы играете во всех соревнованиях, у вас должно быть как можно меньше травмированных.

Когда у тебя этого нет, никто не может выжить, это невозможно. Премьер-лига стала жестче, чем когда-либо, Кубок Англии, Кубок Лиги и Лига чемпионов означают больше игр, каждая игра становится тяжелее.

Подписывайся в ВК
Все новости
В Мали пообещали привезти сильнейший состав на матч против сборной России
Сегодня, 09:38
Главный тренер «Челси» считает, что Педро показывает мировой уровень
Вчера, 13:35
Головин оценил победу «Монако» над ПСЖ
Вчера, 13:22
Бывший вратарь ПСЖ считает, что Сафонов хорошо сыграл с «Монако»
Вчера, 12:08
Буффон приветствует возможное возвращение Тотти в руководство «Ромы»
06 марта
Педрероль раскритиковал Алонсо и встал на защиту Переса
06 марта
Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 13:00
Исака не надо было продавать были бы шансы
shur
shur
сегодня в 12:42
"...Может быть, через 10 лет они смогут быть такими же, как «Сити» сейчас...!"
...Пройдут ещё 2-а чемпа Мира!
Проводим Рона с Лео навсегда!
И вот тогда возможно гордые "Сороки",
Возьмут хоть что то для себя!!!
particular
particular
сегодня в 12:23
Не накаркал бы :))
2myuqey8h7f8
2myuqey8h7f8
сегодня в 12:08
Будут финансовые вливания, станет претендентом
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 