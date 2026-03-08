Гвардиола предрекает «Ньюкаслу» борьбу за титул

считает, что «Ньюкасл» рано или поздно превратится в претендента на титул, но подчёркивает, что процесс будет долгим и поэтапным. По его словам, с приходом новых владельцев и работой тренера Эдди Хау клуб уже вышел на уровень команды Лиги чемпионов, однако нынешний сезон осложнён плотным календарём и большим числом травм.

Гвардиола сказал:

«Ньюкасл»? На протяжении многих лет, с новыми владельцами и особенно с Эдди Хау, они, конечно же, являются командой, которая должна быть в верхней части таблицы. Они – команда Лиги чемпионов.

В этом сезоне у них было много травм, и они играли каждые три-четыре дня. Может быть, через 10 лет они смогут быть такими же, как «Сити» сейчас, всегда быть на вершине.

Я помню время, когда «Манчестер Сити» был только куплен и клуб не смог выйти из группового этапа Лиги чемпионов. Это все в том числе зависит от небольших процессов, насколько они надежны, но также проблема в современном футболе заключается в том, что когда вы играете во всех соревнованиях, у вас должно быть как можно меньше травмированных.

Когда у тебя этого нет, никто не может выжить, это невозможно. Премьер-лига стала жестче, чем когда-либо, Кубок Англии, Кубок Лиги и Лига чемпионов означают больше игр, каждая игра становится тяжелее.