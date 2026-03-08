Мажич остался недоволен судейством в 19-м туре РПЛ

Директор судейского департамента РФС Милорад Мажич признался, что недоволен работой арбитров на матчах 19-го тура РПЛ.
Когда мы готовились к первому весеннему туру, ожидания были другими. Мы провели его не так, как планировали. Очень много вмешательств ВАР. Это и наша полная ответственность.
ВАР бригада исправляла решения рефери в каждом из матчей 19-го тура.
Ответственность это не когда языком треплешься, а когда берёшь выявляешь проблему и исправляешь. А эта болтовня не ответственность, это избегание оной.
Кстати, странно что вроде как ответственность "наша полная", но ещё "и" какое-то, как будто он даже тут ищет с кем бы её располовинить чтобы была не полная.
