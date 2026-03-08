Мажич остался недоволен судейством в 19-м туре РПЛ

Директор судейского департамента РФС признался, что недоволен работой арбитров на матчах 19-го тура РПЛ .

Когда мы готовились к первому весеннему туру, ожидания были другими. Мы провели его не так, как планировали. Очень много вмешательств ВАР. Это и наша полная ответственность.