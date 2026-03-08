Top.Mail.Ru
Мажич остался недоволен судейством в 19-м туре РПЛ

сегодня, 12:41

Директор судейского департамента РФС Милорад Мажич признался, что недоволен работой арбитров на матчах 19-го тура РПЛ.

Когда мы готовились к первому весеннему туру, ожидания были другими. Мы провели его не так, как планировали. Очень много вмешательств ВАР. Это и наша полная ответственность.

ВАР бригада исправляла решения рефери в каждом из матчей 19-го тура.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 15:17
Странная какая-то точка зрения, размытая
lazzioll
lazzioll
сегодня в 13:58
фраза звучит так как-будто это ВАР виноват что вмешивался, а не судьи которые уже сами не в состоянии ничего определить
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:52
Так вар и создавали для того чтобы вмешиваться. Отключите его тогда и не вмешивайтесь
lotsman
lotsman
сегодня в 13:41
А кто в этом виноват, что судейство плохое в РПЛ? В народе есть поговорка - Рыба гниёт с головы.)
particular
particular
сегодня в 13:10
Значит, пора убирать пряник и доставать кнут...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:08
))) Ну Вы поняли)))
Vilar
Vilar
сегодня в 12:50
Это не "и наша", а ваша личная товарищ Мажич, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!!!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:49, ред.
Слово "ответственность" для всех уже стало как подорожник - приложишь к пресс-релизу и проблема сама и разрешится, только вот чот не разрешается она от этого.

Ответственность это не когда языком треплешься, а когда берёшь выявляешь проблему и исправляешь. А эта болтовня не ответственность, это избегание оной.
Кстати, странно что вроде как ответственность "наша полная", но ещё "и" какое-то, как будто он даже тут ищет с кем бы её располовинить чтобы была не полная.
