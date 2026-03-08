Сёмин доволен тем, как Миранчук играет в МЛС

Экс-тренер «Локомотива» высоко оценил игру полузащитника «Атланты» , назвав его техничным игроком, достойно представляющим Россию в МЛС . Об этом Семин рассказал после дубля россиянина в матче 3-го тура регулярки МЛС против «Реал Солт-Лейк» (2:3), состоявшемся в ночь на воскресенье.

Алексей — игрок высокого уровня, ему нужно набрать кондиции. Думаю, что его мастерство позволит быть ему результативнее и побеждать команде. У него достаточно высокий уровень технического оснащения. Он профессионал, в данной ситуации он оказался там, где нужен был. Очень достойно представляет нашу лигу, нас всех. Но не стоит забывать, что он хорошо выступал и в Италии.