Сёмин доволен тем, как Миранчук играет в МЛС

сегодня, 15:46

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высоко оценил игру полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука, назвав его техничным игроком, достойно представляющим Россию в МЛС. Об этом Семин рассказал после дубля россиянина в матче 3-го тура регулярки МЛС против «Реал Солт-Лейк» (2:3), состоявшемся в ночь на воскресенье.

Алексей — игрок высокого уровня, ему нужно набрать кондиции. Думаю, что его мастерство позволит быть ему результативнее и побеждать команде. У него достаточно высокий уровень технического оснащения. Он профессионал, в данной ситуации он оказался там, где нужен был. Очень достойно представляет нашу лигу, нас всех. Но не стоит забывать, что он хорошо выступал и в Италии.

Alex_67
Alex_67
сегодня в 17:31
Не очень-то Миранчук там выделяется.
f4vwf936553y
f4vwf936553y
сегодня в 15:59
А Семин разве бывает чем-нибудь недоволен ?
dtuzntwsyea6
dtuzntwsyea6
сегодня в 15:51
В целом неплохо Лёха смотрится
