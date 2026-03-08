«Оренбург» одержал победу над «Зенитом» в матче РПЛ

В матче 20-го тура РПЛ «Оренбург» дома победил «Зенит» со счетом 2:1.
Александр Соболев вывел гостей вперед на 11-й минуте. Хозяева сравняли на 64-й благодаря автоголу Педро. Решающий мяч провел Евгений Болотов на 86-й минуте.
«Зенит» также не реализовал два пенальти: на 9-й минуте попытку не использовал Густаво Мантуан, на 90+6-й — Андрей Мостовой.
По итогам матча «Зенит» остался 2-м с 42 очками. «Оренбург» поднялся из зоны вылета и теперь имеет 18 очков.
Чувствую со Спартаком газовые судей на VAR и в поле зарядят по полной.
Что тут сказать:- вар распустить. Два пенальти недостаточно, судью в пердив. Нет порядка в ,,,газовой службе. Бардак.)))
Сашко опять забил???
Невероятно!
Должен быть у фантиков Зенита новый девиз - "Только Питер, только - дельфин!" ))
А ИТОГОВЫЙ счёт на табло мне определённо нравится.
И не потому, что, мол, "как хорошо, что Зениту не повезло".
А потому, что сейчас при уже хроническом отсутствии КОМАНДНОЙ ИГРЫ, наконец-то получили то, что заслуживали.
Даже судьи не помогли. )
Вот это подарок, для подъёма настроения !!!
А вообще нет так уже все для Зенита безнадежно. Надо обратиться в VAR., чтобы 2 не забитые пенальти засчитали забитыми)
P.S. Судья таки нашёл момент))). Глазастый.
