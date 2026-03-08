«Оренбург» одержал победу над «Зенитом» в матче РПЛ

1772967698

сегодня, 14:01

В матче 20-го тура РПЛ «Оренбург» дома победил «Зенит» со счетом 2:1.

Александр Соболев вывел гостей вперед на 11-й минуте. Хозяева сравняли на 64-й благодаря автоголу Педро. Решающий мяч провел Евгений Болотов на 86-й минуте.

«Зенит» также не реализовал два пенальти: на 9-й минуте попытку не использовал Густаво Мантуан, на 90+6-й — Андрей Мостовой.

По итогам матча «Зенит» остался 2-м с 42 очками. «Оренбург» поднялся из зоны вылета и теперь имеет 18 очков.