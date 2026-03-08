Top.Mail.Ru
«Оренбург» одержал победу над «Зенитом» в матче РПЛ

сегодня, 14:01
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

В матче 20-го тура РПЛ «Оренбург» дома победил «Зенит» со счетом 2:1.

Александр Соболев вывел гостей вперед на 11-й минуте. Хозяева сравняли на 64-й благодаря автоголу Педро. Решающий мяч провел Евгений Болотов на 86-й минуте.

«Зенит» также не реализовал два пенальти: на 9-й минуте попытку не использовал Густаво Мантуан, на 90+6-й — Андрей Мостовой.

По итогам матча «Зенит» остался 2-м с 42 очками. «Оренбург» поднялся из зоны вылета и теперь имеет 18 очков.

Стадион «Газовик»
Источник: soccer.ru Фото: РПЛ
NYJ
NYJ ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 15:51
Согласен, первое что пришло в голову после поражения зенита
d1metras
d1metras
сегодня в 15:40, ред.
    112910415
    112910415
    сегодня в 15:33
    совсем плох Зенит-то ...
    wowikb
    wowikb ответ adekvat (раскрыть)
    сегодня в 15:32
    Да и Газпром с Миллером деградируют... Тенденция, однако
    Alex_67
    Alex_67
    сегодня в 15:27
    У меня есть плохое предчувствие по матчам конкурентов Зенита .. Точнее оно и было, но ещё больше усилилось.
    Vladimir808
    Vladimir808 ответ Agamaga005 (раскрыть)
    сегодня в 15:24
    Скорее ничья там была бы. 1:1.
    просто Tomson
    просто Tomson
    сегодня в 15:23
    22 марта небесные (Зенит) в Москве играют с Динамо, надеюсь динамики угостят небесных тем же, чем угостили красно-белых 5 марта.... А Оренбург - красавы... можете же когда хотите)))
    Vladimir808
    Vladimir808
    сегодня в 15:23
    С победой ФК,,Оренбург «!!!
    Что тут сказать:- вар распустить. Два пенальти недостаточно, судью в пердив. Нет порядка в ,,,газовой службе. Бардак.)))
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 15:14
    Зенит решил поздравить всех женщин России с днем 8 марта! Кроме питерских)))
    Kolymchanin
    Kolymchanin
    сегодня в 15:10
    Какая неожиданная приятность!
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 15:08
    Газпром и должен быть там))) Не в Питере же ему быть)))
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 15:07
      derrik2000
      derrik2000
      сегодня в 14:57
        adekvat
        adekvat
        сегодня в 14:54
        Зенит с Семаком уже давно деградирует, не видит это Миллер, но скоро поймет.
        d2heuahamsfz
        d2heuahamsfz
        сегодня в 14:49
        Отличная новость на праздники
        cbfrc5y8x56h
        cbfrc5y8x56h
        сегодня в 14:48
        Это "бомжам" бумеранг за матч с "Балтикой" в Питере. Странно что на игре не было финансового кормильца Миллера... Браво "Оренбург"!!
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
        сегодня в 14:39
          Asper
          Asper
          сегодня в 14:38
          Ну и нормально. Оренбург должен остаться, а нам срочно нужно слить ещё один сезон Краснодару: иначе Сергей Веганович будет мучить нас этим калом ещё лет 8..
          arzamas
          arzamas ответ Futurista (раскрыть)
          сегодня в 14:34
          сегодня газ был не той системы)
          Vilar
          Vilar
          сегодня в 14:31
          Из-за праздничной эйфории не смог игру посмотреть, но узнав счёт первого тайма, подумал - всё ясно. А когда узнал окончательный счёт - РЖУ не могу!
          Вот это подарок, для подъёма настроения !!!
          arzamas
          arzamas
          сегодня в 14:31
          Жильда с Балтикой в Оренбурге на правду вышла.)
          А вообще нет так уже все для Зенита безнадежно. Надо обратиться в VAR., чтобы 2 не забитые пенальти засчитали забитыми)
          Владимир_Спартак
          Владимир_Спартак
          сегодня в 14:24
          Умыли и причесали миллеровцев за что и спасибо Оренбургу...
          sihafazatron
          sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
          сегодня в 14:23
          Заплатить забыли, вот и получили.....
          Futurista
          Futurista
          сегодня в 14:20
          .
          Vahidlapsha
          Vahidlapsha
          сегодня в 14:20
            пончик
            пончик
            сегодня в 14:19
              particular
              particular
              сегодня в 14:17, ред.
              А как же корпоративная этика :)))
              Locomotive Breath
              Locomotive Breath
              сегодня в 14:16
              Оренбург очень приятно удивил. Сегодня "львами" был Оренбург! Зенит три матча после перерыва и ни в одном преимущества над соперником.
              P.S. Судья таки нашёл момент))). Глазастый.
              25процентный клоун
              25процентный клоун
              сегодня в 14:14
              Судья и Сергей не смогли
              Тот самый чувак
              Тот самый чувак
              сегодня в 14:14
              Да, щёлкнул Оренбург по носу Зениту.
