Гвардиола дисквалифицирован на два матча

сегодня, 14:08

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола дисквалифицирован на два матча.

Главный тренер «Сити» получил шестую жёлтую карточку в сезоне в игре 1/8 финала Кубка Англии с «Ньюкаслом», что привело к автоматической дисквалификации. Испанец пропустит игру 30-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» и четвертьфинал Кубка Англии.

Все комментарии
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 15:16, ред.
...только что, так хорошо Пеп отзывался о Сороках, титул через десять
лет обещал, звания, награды,состояние,недвижимость! Может быть за это, но это вроде как не расизм???!!!
kvbxrdk866ez
kvbxrdk866ez
сегодня в 14:31, ред.
Хулигашка ! Шалпетик ему по глобусу !))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:10
В нынешних реалиях это все ерунда. Все равно тренер на связи и все решает
Гость
