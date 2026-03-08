Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола дисквалифицирован на два матча.
Главный тренер «Сити» получил шестую жёлтую карточку в сезоне в игре 1/8 финала Кубка Англии с «Ньюкаслом», что привело к автоматической дисквалификации. Испанец пропустит игру 30-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» и четвертьфинал Кубка Англии.
лет обещал, звания, награды,состояние,недвижимость! Может быть за это, но это вроде как не расизм???!!!
лет обещал, звания, награды,состояние,недвижимость! Может быть за это, но это вроде как не расизм???!!!