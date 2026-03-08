Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Тренер «Оренбурга» оценил победу над «Зенитом» в матче РПЛ

сегодня, 15:23
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов прокомментировал победу 2:1 над «Зенитом» в матче РПЛ.

Всех хочется поздравить с победой, наверное, сумасшедшей, с определенной драматургией, невероятной степенью волнения. Нужно отдать должное команде, всем, кто был на поле, получил время, — сказал Ахметзянов. — Да, они сегодня были максимально заряжены, что способствовало нашей победе. Команде нужно отдать должное, такие игры запоминаются. Конечно, тяжело сдержатся в плане эмоций, все мы понимаем. Так совпало, что сегодня Международный женский день, нужно поздравить девушек, пожелать им, чтобы они были счастливы, самое главное.

В такой день, наверное, получается больше позитива, радости, эмоционального фона. Ты понимаешь, что тебя дома ждут близкие люди, ты победил в таком матче сильного соперника, проигрывая по ходу встречи. Каждая победа на посту главного тренера приносит много радости, каждая значима. Праздник, эмоциональный фон, драматургия, родные стены, болельщики гнали нас вперед. Это сильная победа над сильным соперником, ее не нужно как-то обесценивать. Но за нее тоже дают три очка, впереди у нас 10 матчей, в которых хотелось бы решать задачи, победы нам нужны. Поэтому будем надеяться, что красивые и нужные победы также будут впереди.

«Оренбург» набрал 18 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сёмин поделился мнением об игре в сильный мороз
Вчера, 18:32
Гулиев считает, что «Арсенал» может приблизиться к лидерам Первой лиги
Вчера, 16:18
Гулиев сравнил уровень борьбы в РПЛ и Первой лиге
Вчера, 10:33
Глушаков не скучает по футбольной карьере
Вчера, 08:58
Альба: «„Балтика“ – команда европейского уровня»
06 марта
Баринов рассказал о быстрой адаптации в ЦСКА
06 марта
Сортировать
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 17:27
Надо тут же забыть этот результат и готовиться к следующему матчу...
112910415
112910415
сегодня в 17:23
солнцем полна голова !
3q7j94rspe3e
3q7j94rspe3e
сегодня в 16:49
Молодцы за хороший настрой, очки им действительно нужнее оказались
Vilar
Vilar
сегодня в 16:49, ред.
Непривычно многословный главный тренер, это понятно, при такой сенсационной победе, но надо парню учится у Карпина. Думаю, он бы сказал: "Ребята выполнили наш план на игру. Обыкновенная трудовая победа. Теперь надо готовится к следующей игре, нечего почивать на лаврах." Где-то так.
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 16:02, ред.
Обычно в таких матчах пенальти вытягивали Зенит...а здесь не сложилось...2 и мимо...бывает, но редко)...
lotsman
lotsman
сегодня в 15:56, ред.
Команда заслужила победу. Мой Зенит полностью проиграл этот матч. Оренбург молодцы, настроились на игру и победили. А Зенит похоже погулять вышел и забыл что футбол, это командная игра.
kff56wn5fxbb
kff56wn5fxbb
сегодня в 15:47
Мы тоже оценили!
Futurista
Futurista
сегодня в 15:47
Бесценно...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 