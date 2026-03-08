Тренер «Оренбурга» оценил победу над «Зенитом» в матче РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» прокомментировал победу 2:1 над «Зенитом» в матче РПЛ .

Всех хочется поздравить с победой, наверное, сумасшедшей, с определенной драматургией, невероятной степенью волнения. Нужно отдать должное команде, всем, кто был на поле, получил время, — сказал Ахметзянов. — Да, они сегодня были максимально заряжены, что способствовало нашей победе. Команде нужно отдать должное, такие игры запоминаются. Конечно, тяжело сдержатся в плане эмоций, все мы понимаем. Так совпало, что сегодня Международный женский день, нужно поздравить девушек, пожелать им, чтобы они были счастливы, самое главное.

В такой день, наверное, получается больше позитива, радости, эмоционального фона. Ты понимаешь, что тебя дома ждут близкие люди, ты победил в таком матче сильного соперника, проигрывая по ходу встречи. Каждая победа на посту главного тренера приносит много радости, каждая значима. Праздник, эмоциональный фон, драматургия, родные стены, болельщики гнали нас вперед. Это сильная победа над сильным соперником, ее не нужно как-то обесценивать. Но за нее тоже дают три очка, впереди у нас 10 матчей, в которых хотелось бы решать задачи, победы нам нужны. Поэтому будем надеяться, что красивые и нужные победы также будут впереди.