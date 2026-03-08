Матч Первой лиги «Нефтехимик» — «Факел» перенесли из-за морозов

1772981332

сегодня, 17:48

Матч 23-го тура Первой лиги между «Нефтехимиком» и «Факелом» в Нижнекамске перенесён из-за сильного похолодания в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба Первой лиги, отметив, что новая дата и время будут объявлены дополнительно.

В то же время в Казани на «Ак Барс Арене» матч РПЛ «Рубин» — «Краснодар» (начало в 17:00 мск) стартовал по расписанию: за час до старта температура воздуха составила минус 12 градусов, что укладывается в регламент (перенос возможен при минус 15).

«Факел» лидирует в турнирной таблице с 51 очком после 22 туров, «Нефтехимик» занимает 9-е место с 31 очком.