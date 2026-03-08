Top.Mail.Ru
Матч Первой лиги «Нефтехимик» — «Факел» перенесли из-за морозов

сегодня, 17:48
НефтехимикЛоготип футбольный клуб Нефтехимик (Нижнекамск)-:-Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел17:30 Матч перенесен

Матч 23-го тура Первой лиги между «Нефтехимиком» и «Факелом» в Нижнекамске перенесён из-за сильного похолодания в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба Первой лиги, отметив, что новая дата и время будут объявлены дополнительно.

В то же время в Казани на «Ак Барс Арене» матч РПЛ «Рубин» — «Краснодар» (начало в 17:00 мск) стартовал по расписанию: за час до старта температура воздуха составила минус 12 градусов, что укладывается в регламент (перенос возможен при минус 15).

«Факел» лидирует в турнирной таблице с 51 очком после 22 туров, «Нефтехимик» занимает 9-е место с 31 очком.

Источник: itar-tass.com Фото: ФК Нефтехимик
Кроманьонец Неандертальцин
Кроманьонец Неандертальцин
сегодня в 19:02
Еще неделю назад это похолодание обещали в Москве. Застряло на востоке. Москва +3. Рязань -3. Саранск -13. Нижнекамск -18.
particular
particular
сегодня в 18:58
Похолодание в начале марта - нонсенс... Зато, в мае закончится турнир и в июне футболёры будут балдеть в тёплом безделье...
Эх, РФС - до сих пор, своими жалами в Европу глядят с надеждой...
n8v9hrmaapbw
n8v9hrmaapbw
сегодня в 18:43
Матч при любой погоде,это уже не актуален в нашем футболе
