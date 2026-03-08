Top.Mail.Ru
Мостовой о матче «Оренбург» — «Зенит»: «Там может быть и скандал»

сегодня, 17:50
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал исход матча 20-го тура РПЛ «Оренбург» — «Зенит». Петербуржцы уступили 1:2.

Кошмар, для меня неожиданный результат! У «Зенита» такой состав, такие ресурсы, надо выходить и побеждать. Ещё и пенальти не забили, я даже не знаю, что ещё надо, вопросов у меня нет. Казалось, эти три очка уже зарезервированы за «Зенитом», но нет. Там может быть и скандал. Когда всё хорошо, то все друг друга облизывают, обнимают, целуют, на руках носят, но как только такое происходит, то те же люди будут тебе и ножку подставлять.

112910415
112910415
сегодня в 18:43
неравнодушные мастера мячика ...
талантливый, мыслящий тренер ..

что случилось-то ?!
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 18:38
Прекрасный и очень дружный коллектив единомышленников во главе с тренером...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:58
Не все же ложатся под Газпром. Некоторые упираются
Гость
