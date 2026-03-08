Мостовой о матче «Оренбург» — «Зенит»: «Там может быть и скандал»

Бывший футболист сборной России прокомментировал исход матча 20-го тура РПЛ «Оренбург» — «Зенит». Петербуржцы уступили 1:2.

Кошмар, для меня неожиданный результат! У «Зенита» такой состав, такие ресурсы, надо выходить и побеждать. Ещё и пенальти не забили, я даже не знаю, что ещё надо, вопросов у меня нет. Казалось, эти три очка уже зарезервированы за «Зенитом», но нет. Там может быть и скандал. Когда всё хорошо, то все друг друга облизывают, обнимают, целуют, на руках носят, но как только такое происходит, то те же люди будут тебе и ножку подставлять.