«Краснодар» уступил «Рубину» в матче РПЛ

1772985729

сегодня, 19:02

В матче 20-го тура чемпионата России «Рубин» победил «Краснодар» со счетом 2:1.

Назми Грипши забил первый гол на 24-й минуте, на 73-й Константин Нижегородов укрепил преимущество хозяев. «Быки» отыграли один мяч на 90+3-й — отличился Джон Кордоба.

Несмотря на поражение, «Краснодар» остался на 1-м месте с 43 очками, так как идущий вторым «Зенит» ранее уступил «Оренбургу». «Рубин» набрал 26 очков и поднялся на 7-е место.