«Краснодар» уступил «Рубину» в матче РПЛ

сегодня, 19:02
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

В матче 20-го тура чемпионата России «Рубин» победил «Краснодар» со счетом 2:1.

Назми Грипши забил первый гол на 24-й минуте, на 73-й Константин Нижегородов укрепил преимущество хозяев. «Быки» отыграли один мяч на 90+3-й — отличился Джон Кордоба.

Несмотря на поражение, «Краснодар» остался на 1-м месте с 43 очками, так как идущий вторым «Зенит» ранее уступил «Оренбургу». «Рубин» набрал 26 очков и поднялся на 7-е место.

Источник: soccer.ru Фото: РПЛ
112910415
112910415
сегодня в 21:10
так и до беды не далеко !
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:52
Быкам надо будет винить себя только!
8nnuknhtm4a3
8nnuknhtm4a3
сегодня в 20:51
Сейчас смотрю очки никто раздавать не хочет, даже аутсайдеры
просто Tomson
просто Tomson ответ Пепс (раскрыть)
сегодня в 20:38
Конявому не завидуем, там Динамо, коней возюкает так же как и мясо 5 марта... Ролан Гусев - ОГОНЬ тренер!!!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 20:31
Рубин понравился, Краснодар не впечатляет после перерыва. Ещё 10 туров у "быков", что бы защитить титул. Им и карты в руки).
KS_Y116
KS_Y116
сегодня в 20:15
Газпром поддержал фарм клуб и забашлял Рубин. Как то так
8b29wde8363r
8b29wde8363r
сегодня в 20:05
Вот так в один день потерпели поражения два главных претендента на титул в РПЛ. Краснодар провел очень слабый матч. Только в самой концовке включились южане, которые оживили интригу благодаря голу Кордобы, но для того, чтобы отыграться, у "быков" просто не осталось времени.
Пепс
Пепс ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 19:55, ред.
Дружбан конявый, смотрел рядом игру и прыгал от радости не хуже меня 😂😂😂😂😂
Пепс
Пепс
сегодня в 19:52
Рубиновые с победой!!! Ждал игру чтоб посмотреть на Артиговский Рубин. Махачкала не в счет, снегопад, левый пеналь... непонятно во что играли там. Так что это был первый внятный матч - убедительно. Команда борется и в отсутствие лидеров прошлого года ( Иву, Даку) вполне по игре забрали победу над чемпионом. Отличная победа, браво Рубин! Посмотрим, что и как будет... Начало обнадежило 👍👍👍👍
Vilar
Vilar
сегодня в 19:52
Жаль, что не продолжили чемпионат в январе и феврале: Рубин стал бы чемпионом, а краснодар и зенит вылетели бы в пердив.))
shur
shur
сегодня в 19:49
...Что можно в Женский Праздник нам сказать!
Зенит и Краснодар не перестанем уважать!
Но что то может прокатить сегодня за столом!
Супруги футболистов могут с горя и напиться в лом!!!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 19:34
Что-то Краснодар после зимнего перерыва по физике уступают соперникам.
просто Tomson
просто Tomson ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 19:26
исключительно эскимосы по ходу))) ну еще пингвины (у кого-то дельфины, а у Рубина - пингвины) )))
112910415
112910415
сегодня в 19:25
чемпионство отдать не сложно ...
просто Tomson
просто Tomson
сегодня в 19:21
Рубин Гуд (отнял очки у богатых - Краснодар и отдал бедным Динамо Мхч) ))))
particular
particular ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 19:20, ред.
Нынче творится что-то похожее на игру в поддавки :))
particular
particular
сегодня в 19:18, ред.
Учитывая проигрыш Зенита, Краснодар не уступил... Он обделался...
112910415
112910415
сегодня в 19:16
очень скверный ответ на "успех" питерских ... очень !
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 19:11
Молодец Артига !
Aleks978
Aleks978
сегодня в 19:10
Рубину проиграл Мусаев.Краснодар не приехал в Казань.Это тренерское поражение .
cska1948
cska1948 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 19:10
А у Рубина кто играл, буряты и алеуты?
просто Tomson
просто Tomson ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 19:10
Эх, не сглазить бы (завтра с Ахматом игра, а те коней нагнули на той неделе)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:10
Сегодня вообще в рпл только домашние команды побеждают, ход за армейцами))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:09
Заморозили латиносов и победили))
lotsman
lotsman
сегодня в 19:07
Красавцы, рубиновые!
112910415
112910415
сегодня в 19:06
теперь Локо резко рванет в чемпионы ?!
Муравьед
Муравьед
сегодня в 19:05
Краснодар в след за Зенитом потерял три очка, конкуренты имеют шанс подтянуться.
