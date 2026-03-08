Два клуба АПЛ вылетели из Кубка Англии, уступив командам низших дивизионов

Представитель АПЛ «Сандерленд» вылетел из Кубка Англии, уступив в 1/8 финала находящемуся на последнем месте в третьей по рангу лиге клубу «Порт Вейл». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу аутсайдера.
Также в воскресенье из Кубка Англии вылетела еще одна команда АПЛ — «Фулхэм» дома уступил со счетом 1:0 «Саутгемптону», который представляет Чемпионшип.
к Портвейну, тьфу ты к "Порт Вейлу" привыкать!!!
Все интересное впереди. Там и Арсенал, и МС, и Ливер, Челси....
