Два клуба АПЛ вылетели из Кубка Англии, уступив командам низших дивизионов

сегодня, 19:08

Представитель АПЛ «Сандерленд» вылетел из Кубка Англии, уступив в 1/8 финала находящемуся на последнем месте в третьей по рангу лиге клубу «Порт Вейл». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу аутсайдера.

Также в воскресенье из Кубка Англии вылетела еще одна команда АПЛ — «Фулхэм» дома уступил со счетом 1:0 «Саутгемптону», который представляет Чемпионшип.

shur
shur
сегодня в 19:28
...Я никак к названию "Альбасета" не привыкну, теперь буду
к Портвейну, тьфу ты к "Порт Вейлу" привыкать!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:17
Сандерленд и Фулхэм небольшая потеря...
Все интересное впереди. Там и Арсенал, и МС, и Ливер, Челси....
