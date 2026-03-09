Пивоваров заявил, что «Динамо» намерено побороться за Кубок России

1773035175

сегодня, 08:46

Генеральный директор «Динамо» отметил, что в текущем сезоне его клуб намерен попытаться выиграть Кубок России.

У нас есть шансы — мы все еще находимся в борьбе за Кубок России. В чемпионате нам нужно набрать максимальное количество очков. Статусу клуба соответствует место в тройке, а сейчас наше положение в таблице этому не соответствует.