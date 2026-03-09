Пивоваров заявил, что «Динамо» намерено побороться за Кубок России

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отметил, что в текущем сезоне его клуб намерен попытаться выиграть Кубок России.
У нас есть шансы — мы все еще находимся в борьбе за Кубок России. В чемпионате нам нужно набрать максимальное количество очков. Статусу клуба соответствует место в тройке, а сейчас наше положение в таблице этому не соответствует.
«Динамо» располагается на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 27 очков после 20 игр. Ответный матч со «Спартаком» в кубке бело-голубые проведут 18 марта.
Вот так формулировка, скользкая, как вьюн (речная рыба, у которой нет чешуи). Интересно, а как Генеральный директор клуба ставит задачи? Одно можно сказать точно — за свою работу этот человек держится, потому учится бегать между струйками...
Вот так формулировка, скользкая, как вьюн (речная рыба, у которой нет чешуи). Интересно, а как Генеральный директор клуба ставит задачи? Одно можно сказать точно — за свою работу этот человек держится, потому учится бегать между струйками...