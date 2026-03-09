Top.Mail.Ru
Пивоваров заявил, что «Динамо» намерено побороться за Кубок России

сегодня, 08:46

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отметил, что в текущем сезоне его клуб намерен попытаться выиграть Кубок России.

У нас есть шансы — мы все еще находимся в борьбе за Кубок России. В чемпионате нам нужно набрать максимальное количество очков. Статусу клуба соответствует место в тройке, а сейчас наше положение в таблице этому не соответствует.

«Динамо» располагается на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 27 очков после 20 игр. Ответный матч со «Спартаком» в кубке бело-голубые проведут 18 марта.

lotsman
lotsman
сегодня в 10:23
Оно, после вчерашнего матча, решило побороться за все титулы.)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 09:51
Клуб намерен попытаться...
Вот так формулировка, скользкая, как вьюн (речная рыба, у которой нет чешуи). Интересно, а как Генеральный директор клуба ставит задачи? Одно можно сказать точно — за свою работу этот человек держится, потому учится бегать между струйками...
KS_Y116
KS_Y116
сегодня в 09:48
Ну вообще реально
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 09:35
Так за болтовнёй и очередной сезон закончится...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:29
По идее статус Динамо это борьба за первое место... Но...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:27
Посмотрим что получится у Динамо
Adonius
Adonius
сегодня в 09:25
Это уже проходили, Динамо удачи!
wstdh2qk69d7
wstdh2qk69d7
сегодня в 09:11
Пока фавориты буксуют, надо ловить свои шансы. Клянусь ушами Касереса, это вполне возможно!
4y9ydt8bfu89
4y9ydt8bfu89
сегодня в 08:54
С такой игрой вполне могут
