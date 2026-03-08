Челестини посетовал на ошибки игроков после поражения от «Динамо»

Главный тренер ЦСКА остался недоволен действиями своих игроков в матче 20-го тура РПЛ против «Динамо» (1:4).

Удаление было после пропущенного мяча, мы плохо вошли в матч. После удаления я видел команду, которая должна была делать, что должна, были моменты. Но мы не можем пропускать такой гол, который стал вторым. Мы допустили очень много ошибок, которые повлияли на исход матча. Наша отдача была недостаточной, чтобы взять хотя бы очко.

Второй гол особенно повлиял на нас, до этого команда играла в целом хорошо, даже действуя в меньшинстве. Но именно второй гол нас сильно подкосил.