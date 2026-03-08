Челестини оценил справедливость удаления Гонду в матче против «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини считает, что судья мог не удалять форварда «армейцев» Лусиано Гонду в матче 20-го тура РПЛ. Аргентинец покинул поле уже в начале 1-го тайма.
Видно, что, когда мяч опускается, он видит соперника, пытается убрать ногу. Это не задержка реакции, неспециальное действие. Тут, возможно, просто не посчастливилось. Мы должны понимать и уважать решение судьи. Нет, он не извинялся, но это и не нужно, это же футбол, он пытался сыграть в мяч. Если бы красная карточка была реакционного характера, то в таком случае можно попросить прощения. Но он просто старался играть в мяч. Мы ничего не можем говорить.
И да - Глебов сломал игрока динамовцев
