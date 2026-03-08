Top.Mail.Ru
Челестини оценил справедливость удаления Гонду в матче против «Динамо»

вчера, 22:39
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 4Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини считает, что судья мог не удалять форварда «армейцев» Лусиано Гонду в матче 20-го тура РПЛ. Аргентинец покинул поле уже в начале 1-го тайма.

Видно, что, когда мяч опускается, он видит соперника, пытается убрать ногу. Это не задержка реакции, неспециальное действие. Тут, возможно, просто не посчастливилось. Мы должны понимать и уважать решение судьи. Нет, он не извинялся, но это и не нужно, это же футбол, он пытался сыграть в мяч. Если бы красная карточка была реакционного характера, то в таком случае можно попросить прощения. Но он просто старался играть в мяч. Мы ничего не можем говорить.

CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:56
А если бы он извинился? Язык не отсохнет от простых человеческих слов. Мне не понравилось то, что сказал тренер ЦСКА...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:12, ред.
Челестини про Гонду, а сам то минус 6ть очков не хочет комментировать как и бездарную игру Баринова, Облякова и Кисляка.
И да - Глебов сломал игрока динамовцев
