«Он назвал меня предателем». Моуриньо объяснил удаление в игре с «Порту»

1773038694

сегодня, 09:44

Главный тренер «Бенфики» аскритиковал ассистента тренера «Порту» за то, что тот якобы называл его предателем во время воскресного матча (2:2) в Примейре. 63‑летний специалист, работавший в «Порту» с января 2002-го по июнь 2004-го и выигравший с клубом Лигу чемпионов, возглавил «Бенфику» в нынешнем сезоне.

Гол Леандро Баррейро на 88‑й минуте сохранил беспроигрышную серию лиссабонцев, но вскоре Моуриньо был удалён — это его вторая красная после возвращения в Португалию. После игры он заявил: «Арбитр сказал, что удалил меня за то, что я пнул мяч в сторону скамейки "Порту”. Это полностью неправда. Я часто выбиваю мяч на трибуны, чтобы порадовать болельщика. Да, я не самый техничный, но удар был именно туда. Меня удалили несправедливо. Запасной судья отвратительно работал весь матч и продолжил это делать, когда я сказал об этом арбитру».

Моуриньо уточнил, что его гнев был направлен на , бывшего хавбека «Порту» и нынешнего тренера: «Он 50 раз назвал меня предателем. Хотел бы, чтобы он объяснил, предателем чего? Я пришёл в "Порту”, отдал клубу душу, затем работал в "Челси”, "Интере”, "Реале”, по всему миру, посвящая работе по 24 часа в сутки. Это называется профессионализм. Когда он сам ушёл в "Марсель”, он тоже предал? Он мог оскорбить меня по‑другому, я бы это легче принял. Но это было нападение на мой профессионализм — а его я ценю больше всего».