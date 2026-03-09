Top.Mail.Ru
«Он назвал меня предателем». Моуриньо объяснил удаление в игре с «Порту»

сегодня, 09:44
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)2 : 2Логотип футбольный клуб ПортуПортуМатч завершен

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо раскритиковал ассистента тренера «Порту» за то, что тот якобы называл его предателем во время воскресного матча (2:2) в Примейре. 63‑летний специалист, работавший в «Порту» с января 2002-го по июнь 2004-го и выигравший с клубом Лигу чемпионов, возглавил «Бенфику» в нынешнем сезоне.

Гол Леандро Баррейро на 88‑й минуте сохранил беспроигрышную серию лиссабонцев, но вскоре Моуриньо был удалён — это его вторая красная после возвращения в Португалию. После игры он заявил: «Арбитр сказал, что удалил меня за то, что я пнул мяч в сторону скамейки "Порту”. Это полностью неправда. Я часто выбиваю мяч на трибуны, чтобы порадовать болельщика. Да, я не самый техничный, но удар был именно туда. Меня удалили несправедливо. Запасной судья отвратительно работал весь матч и продолжил это делать, когда я сказал об этом арбитру».

Моуриньо уточнил, что его гнев был направлен на Лучо Гонсалеса, бывшего хавбека «Порту» и нынешнего тренера: «Он 50 раз назвал меня предателем. Хотел бы, чтобы он объяснил, предателем чего? Я пришёл в "Порту”, отдал клубу душу, затем работал в "Челси”, "Интере”, "Реале”, по всему миру, посвящая работе по 24 часа в сутки. Это называется профессионализм. Когда он сам ушёл в "Марсель”, он тоже предал? Он мог оскорбить меня по‑другому, я бы это легче принял. Но это было нападение на мой профессионализм — а его я ценю больше всего».

lazzioll
lazzioll
сегодня в 11:11
ну если уж на то пошло - то Моур первее всего был в Спортинге. если считать именно тренерство, а не ассистенство то первее он был в Бенфике, а потом перешел в Порту с которой взял ЛЧ. просто из всех португалов он в Порту больше всего прославился, потому все думают что он там что-то должен драконам. а атк он во всей тройке побывал и в Бенфике раньше. так что технически тут предательств нет.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 11:01
Два провокатора сошлись 😁
h8ahwhw6m9sc
h8ahwhw6m9sc
сегодня в 10:22
Провокатором было бы точнее
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:02
Лучо распалил "особенный" гнев...)
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:00
С эмоциями надо справляться,тренеры !
Гость
