Наставник сборной Ирака Арнольд просит ФИФА отложить стыковые игры ЧМ-26

сегодня, 12:18

Главный тренер сборной Ирака обратился к ФИФА с просьбой перенести межконтинентальный плей-офф за выход на ЧМ -2026 из-за эскалации военного конфликта в регионе.​

Воздушное пространство Ирака закрыто до 1 апреля, что не даёт команде собраться: большинство игроков из местной лиги не получили визы в Мексику (финал должен состояться 31 марта в Монтеррее против победителя пары Суринам — Боливия), а сам Арнольд застрял в ОАЭ из-за закрытия посольств.