Наставник сборной Ирака Арнольд просит ФИФА отложить стыковые игры ЧМ-26

сегодня, 12:18

Главный тренер сборной Ирака Грэм Арнольд обратился к ФИФА с просьбой перенести межконтинентальный плей-офф за выход на ЧМ-2026 из-за эскалации военного конфликта в регионе.​

Воздушное пространство Ирака закрыто до 1 апреля, что не даёт команде собраться: большинство игроков из местной лиги не получили визы в Мексику (финал должен состояться 31 марта в Монтеррее против победителя пары Суринам — Боливия), а сам Арнольд застрял в ОАЭ из-за закрытия посольств.

Федерация футбола Ирака находится в контакте с ФИФА и АФК для решения вопроса, и Арнольд считает, что идеальным вариантом было бы отложить игры на более поздний срок.

4e24muhymr32
4e24muhymr32
сегодня в 13:51
Наплюют на них и ничего не изменят.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 13:42
идеальным вариантом было бы не начинать военные конфликты, а если начали то ради ЧМ их заканчивать, а не наоборот двигать ЧМ. но видимо что-то из этого приносит больше денег чем другое
r4294jrqrb5f
r4294jrqrb5f
сегодня в 12:34

Надо подождать - Арнольд обязательно вернётся!
Гость
