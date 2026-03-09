Наставник сборной Ирака Арнольд просит ФИФА отложить стыковые игры ЧМ-26

Главный тренер сборной Ирака Грэм Арнольд обратился к ФИФА с просьбой перенести межконтинентальный плей-офф за выход на ЧМ-2026 из-за эскалации военного конфликта в регионе.
Воздушное пространство Ирака закрыто до 1 апреля, что не даёт команде собраться: большинство игроков из местной лиги не получили визы в Мексику (финал должен состояться 31 марта в Монтеррее против победителя пары Суринам — Боливия), а сам Арнольд застрял в ОАЭ из-за закрытия посольств.
Федерация футбола Ирака находится в контакте с ФИФА и АФК для решения вопроса, и Арнольд считает, что идеальным вариантом было бы отложить игры на более поздний срок.
