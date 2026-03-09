Юристы Абрамовича: у Лондона нет права отобрать деньги за продажу «Челси»

1773050874

сегодня, 13:07

Правительство Великобритании не располагает необходимой правовой основой для конфискации средств , полученных от продажи футбольного клуба «Челси». Об этом пишет The Times со ссылкой на письмо адвокатов бизнесмена.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер пригрозил подать в суд на Абрамовича, если тот не перечислит вырученные от продажи клуба деньги Украине до 17 марта. Юристы предпринимателя назвали позицию Лондона незаконной.

В письме подчёркивается, что замороженные сейчас средства остаются собственностью компании Fordstam Limited, которая полностью принадлежит Абрамовичу. Представители бизнесмена заявили, что будут оспаривать в суде любые попытки британских властей конфисковать эти деньги.