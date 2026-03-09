Юристы Абрамовича: у Лондона нет права отобрать деньги за продажу «Челси»

Правительство Великобритании не располагает необходимой правовой основой для конфискации средств Романа Абрамовича, полученных от продажи футбольного клуба «Челси». Об этом пишет The Times со ссылкой на письмо адвокатов бизнесмена.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер пригрозил подать в суд на Абрамовича, если тот не перечислит вырученные от продажи клуба деньги Украине до 17 марта. Юристы предпринимателя назвали позицию Лондона незаконной.
В письме подчёркивается, что замороженные сейчас средства остаются собственностью компании Fordstam Limited, которая полностью принадлежит Абрамовичу. Представители бизнесмена заявили, что будут оспаривать в суде любые попытки британских властей конфисковать эти деньги.