Оскар Гарсия возглавил «Аякс» вместо Фреда Грима

сегодня, 13:54

Испанский специалист Оскар Гарсия занял пост главного тренера основной команды «Аякса», сменив Фреда Грима. Грим вернётся к работе в академии клуба.

Это решение связано с неудовлетворительными результатами первой команды — на выходных амстердамцы проиграли 1:3 «Гронингену» и сейчас идут 4-ми с отставанием от лидирующего ПСВ в 24 очка.

Грим тренировал «Аякс» с ноября 2025 года, когда он сменил Джона Хейтингу.

пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:38
Увы, но сейчас Аякс совсем не тот Аякс к которому мы все так привыкли ! Не инкубатор молодых будущих звезд , стремящихся себя проявить и получить путевку в жизнь.
Если я не ошибаюсь , средний возраст команды ближе к 30-ти , чем 22-23... Возможно у клуба большие долги.
secm38au5k6u
secm38au5k6u
сегодня в 15:26
Нескоро вернётся Аякс на прежние высоты с такой текучкой
8trqb6vbctp9
8trqb6vbctp9
сегодня в 14:39
Что ж, ожидаемо. Учитывая, что Гарсия – лучший друг Йорди Кройффа, и он перетянул его к себе, как только получил должность технического директора.
Сейчас на кону выход в еврокубки. «Аякс» по-прежнему претендует на второе место, но выиграл лишь один из последних семи матчей и должен будет приложить все усилия, чтобы не упустить место.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:02
Чехарда тренеров в Аяксе...)
