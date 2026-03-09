Оскар Гарсия возглавил «Аякс» вместо Фреда Грима

Испанский специалист Оскар Гарсия занял пост главного тренера основной команды «Аякса», сменив Фреда Грима. Грим вернётся к работе в академии клуба.
Это решение связано с неудовлетворительными результатами первой команды — на выходных амстердамцы проиграли 1:3 «Гронингену» и сейчас идут 4-ми с отставанием от лидирующего ПСВ в 24 очка.
Грим тренировал «Аякс» с ноября 2025 года, когда он сменил Джона Хейтингу.
Если я не ошибаюсь , средний возраст команды ближе к 30-ти , чем 22-23... Возможно у клуба большие долги.
Сейчас на кону выход в еврокубки. «Аякс» по-прежнему претендует на второе место, но выиграл лишь один из последних семи матчей и должен будет приложить все усилия, чтобы не упустить место.
