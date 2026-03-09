Оскар Гарсия возглавил «Аякс» вместо Фреда Грима

1773053656

сегодня, 13:54

Испанский специалист занял пост главного тренера основной команды «Аякса», сменив . Грим вернётся к работе в академии клуба.

Это решение связано с неудовлетворительными результатами первой команды — на выходных амстердамцы проиграли 1:3 «Гронингену» и сейчас идут 4-ми с отставанием от лидирующего ПСВ в 24 очка.

Грим тренировал «Аякс» с ноября 2025 года, когда он сменил Джона Хейтингу.