Оставшаяся группа юных футболистов ПСЖ прибудет из Катара 10-11 марта

сегодня, 16:26

Генеральный директор московской футбольной школы франшизы «Пари Сен-Жермен» Евгений Леснов сообщил, что основная группа из 51 человека, включая юных футболистов, вернётся из Катара в Россию 10-11 марта.

Ранее около 100 воспитанников не могли покинуть Катар из-за закрытия воздушного пространства в регионе после эскалации конфликта. Часть детей с матерями добираются до Москвы самостоятельно через Саудовскую Аравию и другие страны. Леснов координирует возвращение с властями и партнёрами.

«Ситуация в целом спокойная и находится под контролем. Дети в безопасности, все условия для проживания и отдыха обеспечены, — сказал Леснов. — Сегодня утром, к сожалению, произошла неприятная ситуация с нашим вылетом. Накануне представители Qatar Airways заверяли нас, что все билеты для нашей группы — это 68 человек — полностью оформлены. Более того, около часа ночи мне лично позвонили представители авиакомпании и подтвердили, что билеты выписаны и мы можем спокойно приезжать в аэропорт на вылет. Однако по факту на рейс посадили только небольшую часть нашей группы — улететь смогли около 15 человек. Для остальных мест на борту не оказалось».

«Сейчас мы находимся на связи с представителями Qatar Airways и посольством Российской Федерации в Катаре. Совместно прорабатывается вариант дополнительного рейса или возможности разместить всю нашу группу на ближайших вылетах. По предварительной информации, следующий вариант вылета может быть завтра, но вероятнее — послезавтра. Мы ожидаем, что авиакомпания сможет гарантировать места всей группе. Продолжаем оставаться на связи с авиакомпанией, консульством и родителями детей и надеемся, что вопрос с возвращением будет решен в ближайшие дни», — добавил Леснов.