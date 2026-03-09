Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыБразилия. Серия A 2026

Оскар договорился о расторжении контракта с «Сан-Паулу»

сегодня, 15:34

В конце 2025 года полузащитник Оскар во время тренировки «Сан-Паулу» потерял сознание из-за сердечного приступа и прошёл обследование, по итогам которого 34-летний бразилец решил не рисковать здоровьем и завершить карьеру.

Клуб и игрок расторгают действующий до 2027 года контракт по обоюдному согласию. Оскар отказался от 8,7 млн евро причитающихся ему выплат, но ведёт переговоры о получении 1 млн евро комиссионных плюс просрочки по правам за использование образа.

Трансфер Оскара в 2021-м обошёлся «Сан-Паулу» в 5 млн евро.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сан-Паулу  Оскар
Перевод с as.com
Брандт покинет «Боруссию» Дортмунд летом
07 марта
Гравенберх заключил новый контракт с «Ливерпулем»
07 марта
Спаллетти готов обсудить новый контракт с «Ювентусом»
07 марта
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры о новом контракте с Бруну Фернандешем
07 марта
Названа годовая зарплата Месси в «Интер Майами»
07 марта
«Атлетико» продлил контракт с перспективным хавбеком Белаидом
03 марта
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:37
И правильно сделал! Здоровье дороже
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 