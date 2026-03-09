Оскар договорился о расторжении контракта с «Сан-Паулу»

1773059667

сегодня, 15:34

В конце 2025 года полузащитник во время тренировки «Сан-Паулу» потерял сознание из-за сердечного приступа и прошёл обследование, по итогам которого 34-летний бразилец решил не рисковать здоровьем и завершить карьеру.

Клуб и игрок расторгают действующий до 2027 года контракт по обоюдному согласию. Оскар отказался от 8,7 млн евро причитающихся ему выплат, но ведёт переговоры о получении 1 млн евро комиссионных плюс просрочки по правам за использование образа.

Трансфер Оскара в 2021-м обошёлся «Сан-Паулу» в 5 млн евро.