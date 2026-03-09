Соболев о 100-м голе в карьере: «Казалось чем-то недосягаемым»

Форвард «Зенита» прокомментировал достижение отметки в 100 голов за карьеру. Футболист забил юбилейный гол во вчерашнем матче против «Оренбурга» (1:2).

С Юрой Горшковым об этом разговаривали. Но насколько я понял, до сотни перед матчем с «Оренбургом» не хватало одного гола. Когда чего-то добиваешься, есть какое-то достижение, конечно, приятно в любом случае.

Когда начинал, конечно, даже представить себе такого не мог. Это казалось чем-то недосягаемым и тем, чего не может быть. Слава богу, что есть.