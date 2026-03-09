Top.Mail.Ru
Соболев о 100-м голе в карьере: «Казалось чем-то недосягаемым»

сегодня, 15:37

Форвард «Зенита» Александр Соболев прокомментировал достижение отметки в 100 голов за карьеру. Футболист забил юбилейный гол во вчерашнем матче против «Оренбурга» (1:2).

С Юрой Горшковым об этом разговаривали. Но насколько я понял, до сотни перед матчем с «Оренбургом» не хватало одного гола. Когда чего-то добиваешься, есть какое-то достижение, конечно, приятно в любом случае.

Когда начинал, конечно, даже представить себе такого не мог. Это казалось чем-то недосягаемым и тем, чего не может быть. Слава богу, что есть.

lotsman
lotsman
сегодня в 16:27
Хорошо что сто наскрёб. По такой игре, какую ты сейчас показываешь, сто голов, это достижение.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 16:03
Он уже в Спартаке, по моему, уже деградировал...
И причиной всего - быдловатость и хамство, плохое воспитание и необразованность.
Изнутри способен разложить любой коллектив.
А как футболист он уже давно в плавном снижении...
Валерыч
Валерыч
сегодня в 15:53, ред.
По нынешним критериям так себе достижение...И так себе форвард...Не стал вторым Родионовым в "Спартаке", а теперь, когда лучшие годы у Соболя позади, будет только деградировать.
rtak92x53ntj
rtak92x53ntj
сегодня в 15:39
Сто голов в нашем чемпионате большая редкость, можно поздравить
