В Германии фанат отключил кабель системы ВАР, чтобы помешать арбитру

сегодня, 15:48

Замаскированный фанат отключил VAR -монитор во время матча Второй Бундеслиги между «Пройcсен Мюнстер» и «Гертой». Игра проходила в Кёльне и завершилась поражением хозяев со счётом 1:2.

На исходе первого тайма арбитр направился к экрану у кромки поля, чтобы проверить эпизод с возможным пенальти в штрафной. В этот момент человек в белом комбинезоне и лыжной маске цвета «Мюнстера» пробрался за ограждение и выдернул кабель питания монитора. Экран мгновенно погас, и решение пришлось принимать VAR -судье Катрин Рафальски. Она подтвердила фол и обязала Бикеля назначить 11-метровый в ворота хозяев. Фабиан Ризе успешно исполнил удар и открыл счёт.