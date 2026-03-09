В Германии фанат отключил кабель системы ВАР, чтобы помешать арбитру

Замаскированный фанат отключил VAR-монитор во время матча Второй Бундеслиги между «Пройcсен Мюнстер» и «Гертой». Игра проходила в Кёльне и завершилась поражением хозяев со счётом 1:2.
На исходе первого тайма арбитр Феликс Бикель направился к экрану у кромки поля, чтобы проверить эпизод с возможным пенальти в штрафной. В этот момент человек в белом комбинезоне и лыжной маске цвета «Мюнстера» пробрался за ограждение и выдернул кабель питания монитора. Экран мгновенно погас, и решение пришлось принимать VAR-судье Катрин Рафальски. Она подтвердила фол и обязала Бикеля назначить 11-метровый в ворота хозяев. Фабиан Ризе успешно исполнил удар и открыл счёт.
Телевизионная съёмка запечатлела, как саботажник в цветах фанатов «Пройcсен» возвращался в трибуну. Немецкие СМИ отметили баннер в секторе хозяев с надписью «Выдерни шнур у VAR». Это указывает на заранее спланированную акцию протеста против системы видеопомощи арбитрам. Клуб «Пройcсен Мюнстер» опубликовал заявление с осуждением инцидента и пообещал выявить виновных.