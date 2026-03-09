Top.Mail.Ru
МакАллистер вернулся к тренировкам перед игрой ЛЧ с «Галатасараем»

сегодня, 16:19
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульЗавтра в 20:45 Не начался

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис МакАллистер принял участие в тренировке перед матчем Лиги чемпионов против «Галатасарая». Ранее он травмировался в пятничной игре с «Вулверхэмптоном» и досрочно покинул поле хромая. Теперь аргентинец выглядит готовым к выезду в Турцию на этой неделе.

Флориан Вирц тоже работал на поле и набирает игровой тонус. Немец в пятницу сыграл впервые после 14 февраля. Федерико Кьеза пропустил тренировку и также не сыграл в матче Кубка Англии в пятницу. Тренер Арне Слот даст комментарий по состоянию итальянца на пресс-конференции перед матчем.

8k2xbfv9b6mr
8k2xbfv9b6mr
сегодня в 17:18
Ну что не ахти акая помощь, но все же может пригодиться.
xuepwu523w5s
xuepwu523w5s
сегодня в 17:02
Набрались красные всякой Шушары, а играть некому
vzhbhm4thu57
vzhbhm4thu57
сегодня в 16:39
Лёха горожанам очень пригодится
Гость
