МакАллистер вернулся к тренировкам перед игрой ЛЧ с «Галатасараем»

сегодня, 16:19

Полузащитник «Ливерпуля» принял участие в тренировке перед матчем Лиги чемпионов против «Галатасарая». Ранее он травмировался в пятничной игре с «Вулверхэмптоном» и досрочно покинул поле хромая. Теперь аргентинец выглядит готовым к выезду в Турцию на этой неделе.

Флориан Вирц тоже работал на поле и набирает игровой тонус. Немец в пятницу сыграл впервые после 14 февраля. Федерико Кьеза пропустил тренировку и также не сыграл в матче Кубка Англии в пятницу. Тренер Арне Слот даст комментарий по состоянию итальянца на пресс-конференции перед матчем.