Каррерас не поможет «Реалу» в первом матче против «Манчестер Сити»

«Реал Мадрид» подтвердил мышечную травму правой ноги у защитника Альваро Каррераса. Игрок точно не сможет принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» в среду на «Бернабеу».
Игрок травмировался в недавнем матче с «Хетафе». Сначала повреждение казалось несерьёзным, но боль не ушла, и Каррерас в последние дни ограничился работой в тренажёрном зале и физиотерапией. Его место на левой бровке, вероятно, займёт Ферлан Менди.
Трент Хенсен Рюдигер Менди
Вальверде Тчуамени Питач Гюлер Винисиус
Гонсало
вполне боеспособный состав
Матч пропустят Мбаппе, Родриго, Беллингем, Алаба, Себальос и теперь еще и Каррерас..... мало того, что все это игроки основы( ну кроме Алабы), так еще и скамейка у Реала "худющая"....
Есть еще игроки, которые "висят" на желтых карточках это Хейсен, Тчуамени и Вини, которые могут пропустить ответку, если получат очередной горчичник
Помимо Каррераса, недоступны Эдер Милитао, Давид Алаба, Эдуардо Камавинга, Дани Себальос, Джуд Беллингем, Родриго и Килиан Мбаппе....
