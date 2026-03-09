Каррерас не поможет «Реалу» в первом матче против «Манчестер Сити»

1773063303

сегодня, 16:35

«Реал Мадрид» подтвердил мышечную травму правой ноги у защитника . Игрок точно не сможет принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» в среду на «Бернабеу».

Игрок травмировался в недавнем матче с «Хетафе». Сначала повреждение казалось несерьёзным, но боль не ушла, и Каррерас в последние дни ограничился работой в тренажёрном зале и физиотерапией. Его место на левой бровке, вероятно, займёт Ферлан Менди.