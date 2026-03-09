Top.Mail.Ru
Каррерас не поможет «Реалу» в первом матче против «Манчестер Сити»

сегодня, 16:35
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити11.03.2026 в 23:00 Не начался

«Реал Мадрид» подтвердил мышечную травму правой ноги у защитника Альваро Каррераса. Игрок точно не сможет принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» в среду на «Бернабеу».

Игрок травмировался в недавнем матче с «Хетафе». Сначала повреждение казалось несерьёзным, но боль не ушла, и Каррерас в последние дни ограничился работой в тренажёрном зале и физиотерапией. Его место на левой бровке, вероятно, займёт Ферлан Менди.

Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 17:44
У Реала очень много потерь перед матче Сити но я думаю что все равно уделаем лысого физрука. 👊 Удачи Реалу!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:43
Мдяяя! Реалу не позавидуешь! Соперник топовый а тут такое
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 17:40
пока Плинтус в тренерском штабе мадридского Реала, ничего хорошего не будет.
112910415
112910415
сегодня в 17:36
сначала было плохо, а потом всё хуже и хуже !
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 17:33
Куртуа
Трент Хенсен Рюдигер Менди
Вальверде Тчуамени Питач Гюлер Винисиус
Гонсало
вполне боеспособный состав
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 17:32
Менди и Фран замена Каррераса.
nauynbe6cav2
nauynbe6cav2
сегодня в 17:27
Менди всё-таки поопытнее будет
A.S.A
A.S.A
сегодня в 17:26
Я понимаю, что Реал великий и всегда будет таким, но судя по его игре и по составу, похоже в этот раз Сити легко пройдет сливочных....
Матч пропустят Мбаппе, Родриго, Беллингем, Алаба, Себальос и теперь еще и Каррерас..... мало того, что все это игроки основы( ну кроме Алабы), так еще и скамейка у Реала "худющая"....
Есть еще игроки, которые "висят" на желтых карточках это Хейсен, Тчуамени и Вини, которые могут пропустить ответку, если получат очередной горчичник
r37kf92gbd7n
r37kf92gbd7n
сегодня в 17:16
Совсем печалька у Реала.... у Реала сейчас травмированы восемь футболистов.
Помимо Каррераса, недоступны Эдер Милитао, Давид Алаба, Эдуардо Камавинга, Дани Себальос, Джуд Беллингем, Родриго и Килиан Мбаппе....
92f7j2w8rs5u
92f7j2w8rs5u
сегодня в 16:38
Тридцать три " удовольствия " у Реала. Это существенная потеря. Парень хоть и первый сезон играет, но уже отличается надёжностью.
