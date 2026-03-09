Top.Mail.Ru
Хави заявил, что Месси не вернулся в «Барселону» из-за президента Лапорты

сегодня, 17:47

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о возможности возвращения в клуб нападающего Лионеля Месси несколько лет назад.

Здесь президент (каталонского клуба Жоан Лапорта — прим.ред.) тоже не говорит правду. Лео был подписан. В январе 2023 года, после его победы на чемпионате мира, мы связались, и он сказал мне, что хочет вернуться, и я это видел. Мы общались до марта, и я сказал ему: «Ну, когда ты дашь мне добро, я скажу президенту, потому что я вижу в этом возможность с футбольной точки зрения».

Президент начал переговоры о контракте с отцом Лео, и мы получили зеленый свет от Ла Лиги, но именно президент всё испортил.

Лапорта прямо сказал мне, что если Лео вернется, он начнет против него войну и не может этого допустить. А потом Лео вдруг перестал отвечать на мои звонки, потому что ему сказали, что это невозможно. Поэтому я позвонил его отцу и сказал: «Этого не может быть, Хорхе», а он ответил: «Поговори с президентом». И я настаивал, что мы вели переговоры с Лео пять месяцев, сделка была заключена, не было никаких сомнений с футбольной точки зрения, а также в финансовом плане, все было готово.

Сейчас я думаю, что никогда не вернусь в «Барсу». Я уже прошел свой этап как игрок и тренер. Отныне меня интересует правда, и Лео не переходит в «Барсу» из-за того, что президент его не хочет, а не из-за Ла Лиги или потому, что Хорхе Месси просит больше денег — это ложь. Это президент и его люди говорят ему «нет», что он не может себе этого позволить, что у него вся власть, и что Месси будет ею распоряжаться неправильно.

shur
shur
сегодня в 18:02, ред.
...Хави заявил! А кто такой Хави ? Управленец? Как тренер всё уже понятно! Бывший игрок с авторитетом, такой же как Месси, только
у аргентинца его побольше и Лапорта это прекрасно понимает! Зачем ему лишнее давление со стороны фанатов, прессы,общественности,
как так у Месси дела,что он ел на завтрак, не пукнул за ужином,не порядок...!!! Что там далеко ходить в Мадриде сейчас те же яки вид сбоку!
5dh65kwyq78f
5dh65kwyq78f
сегодня в 17:54
Мал клоп да вонюч)
Гость
