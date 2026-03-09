Сборная России может сыграть с Буркина-Фасо летом

По информации источника, сборная Буркина-Фасо может провести товарищеский матч с национальной командой России в июне этого года.
Если получится договориться, игра наиболее вероятно состоится в нашей стране. В настоящее время у африканской команды нет запланированных соперников на июньское международное окно, и в федерации готовы к проведению поединка.
Как отмечается, несмотря на то, что российская сторона ранее направляла предложение о проведении встречи еще в марте, такой вариант по-прежнему не исключается и теперь может быть реализован в июне. Тогда Буркина-Фасо не дала ответа, так как в федерации были сосредоточены на поиске нового главного тренера, а российская сборная сделала выбор в пользу других спарринг-партнеров.
Теперь окончательное решение по возможному проведению матча остается за новым рулевым сборной Буркина-Фасо, недавно приступившим к работе.
В рейтинге национальных сборных ФИФА Буркина-Фасо занимает 62-е место, а Россия идет на 36-й строчке.
© Саймон
