Сборная России может сыграть с Буркина-Фасо летом

сегодня, 18:21

По информации источника, сборная Буркина-Фасо может провести товарищеский матч с национальной командой России в июне этого года.

Если получится договориться, игра наиболее вероятно состоится в нашей стране. В настоящее время у африканской команды нет запланированных соперников на июньское международное окно, и в федерации готовы к проведению поединка.

Как отмечается, несмотря на то, что российская сторона ранее направляла предложение о проведении встречи еще в марте, такой вариант по-прежнему не исключается и теперь может быть реализован в июне. Тогда Буркина-Фасо не дала ответа, так как в федерации были сосредоточены на поиске нового главного тренера, а российская сборная сделала выбор в пользу других спарринг-партнеров.

Теперь окончательное решение по возможному проведению матча остается за новым рулевым сборной Буркина-Фасо, недавно приступившим к работе.

В рейтинге национальных сборных ФИФА Буркина-Фасо занимает 62-е место, а Россия идет на 36-й строчке.

True Story
True Story
сегодня в 20:37
"Вот вернусь из Буркина-Фасо..."
© Саймон
KS_Y116
KS_Y116
сегодня в 19:10
Это прорыв
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 18:46
Может лучше против команд из РПЛ
particular
particular
сегодня в 18:30
Осталось "скрестить шпаги" с Малави, Йеменом и Сомали... И то, если те согласятся...
Гость
