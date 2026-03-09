1773070265

сегодня, 18:31

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» со счетом 2:2.

На 24-й минуте грозненская команда открыла счет усилиями Георгия Мелкадзе. Максим Самородов на 26-й удвоил преимущество гостей. На 45+2-й москвичи один гол отыграли — отличился Лукас Фассон. На 48-й Данил Пруцев восстановил равенство на табло.

«Локо» занимает 3-е место (41 очко). «Ахмат» идет 9-м (26 баллов).