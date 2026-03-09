В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» со счетом 2:2.
На 24-й минуте грозненская команда открыла счет усилиями Георгия Мелкадзе. Максим Самородов на 26-й удвоил преимущество гостей. На 45+2-й москвичи один гол отыграли — отличился Лукас Фассон. На 48-й Данил Пруцев восстановил равенство на табло.
«Локо» занимает 3-е место (41 очко). «Ахмат» идет 9-м (26 баллов).
Вся борьба ещё впереди.
Плотно идут команды в первой пятерке
1), Черчесов настоящий тренер.
2), Баринов. ЦСКА не стал с ним сильнее, но Локо- слабее.
Отлично организованная команда Ахмат. С отличной игрой и баллом в Москве. Молодцы!!!
