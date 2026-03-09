Top.Mail.Ru
«Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом»

сегодня, 18:31
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» со счетом 2:2.

На 24-й минуте грозненская команда открыла счет усилиями Георгия Мелкадзе. Максим Самородов на 26-й удвоил преимущество гостей. На 45+2-й москвичи один гол отыграли — отличился Лукас Фассон. На 48-й Данил Пруцев восстановил равенство на табло.

«Локо» занимает 3-е место (41 очко). «Ахмат» идет 9-м (26 баллов).

d1metras
d1metras
сегодня в 20:24
как то странно матчи лидеров проходят.. Ну вот не верится мне в результаты.. Краснодар,ЦСКА,Локо... бред какой то..
7hwh7usbnqn5
7hwh7usbnqn5
сегодня в 20:20
Локомотив не захотел обгонять Зенит.
просто Tomson
просто Tomson
сегодня в 19:44
Мне кажется судья ну очень против Локо был, плюс Батраков никакущий, зато Мелкадзе просто рвал
Lobo77
Lobo77
сегодня в 19:23
Локо сократил на очко отставание в группе лидеров.
lotsman
lotsman
сегодня в 19:10, ред.
Меня волнует Зенит, а за Спартак болею потому что у нас в коллективе много спартаковцев. И игры мы смотрим вместе.)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 19:05
Надо посмотреть, хотя бы нарезку... И на судей.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Водолей Сергеев (раскрыть)
сегодня в 19:00
посмотрите календарь.... одно очко
Муравьед
Муравьед ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 18:58
Даже победа Спартака не поможет вылезти с 6 места.
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 18:48
Локо одержал ничью
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 18:47
Спартак мысленно тоже в первой пятерке)...
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 18:46
Ну почему сразу сняли полномочия? - на 1 очко приблизились к лидерам!
lotsman
lotsman
сегодня в 18:46
Осталось выиграть Спартаку и тур закончится.)
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Vladimir808 (раскрыть)
сегодня в 18:45
С Бариновым в основе ЦСКА проигрывает, Локо без оного - нет.
Red blu
Red blu
сегодня в 18:43
Ничего ещё не решено. Все потеряли очки.
Вся борьба ещё впереди.
ABir
ABir
сегодня в 18:39
Очередной матч лидера РПЛ с потерей очков.
Муравьед
Муравьед
сегодня в 18:38
Упустил Локо возможность догнать Краснодар.
Плотно идут команды в первой пятерке
112910415
112910415
сегодня в 18:38
эх, не сбылся "дворцовый переворот" !
Vladimir808
Vladimir808 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 18:37
Они были ближе к поражению, чем к 1 месту. Я так думаю.)
lotsman
lotsman
сегодня в 18:37
Отличный матч. Хороший счёт, для меня.)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:37
Календарь у Локо не позавидуешь. Скорее всего, сегодня они сняли с себя полномочия претендента на медали
particular
particular
сегодня в 18:36
Локо нашёл в себе силы не уподобляться толпе немощных и безвольных этого тура...
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 18:35
Что бросается мне лично:
1), Черчесов настоящий тренер.
2), Баринов. ЦСКА не стал с ним сильнее, но Локо- слабее.
Отлично организованная команда Ахмат. С отличной игрой и баллом в Москве. Молодцы!!!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 18:34, ред.
Ну хоть так...особенно учитывая, как "играли" наши кочегары в 1м тайме. Глубина состава у Локо - чуть выше подошвы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 18:34
Жаль Локо упустил возможность выйти на первое место. А было бы красиво и здорово. Но Ахмат тоже не подарок
