Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Гендиректор РЖД назвал задачу «Локомотива» в чемпионате России

сегодня, 19:17
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров поставил перед футбольным клубом «Локомотив» цель — бороться за медали в Российской премьер-лиге (РПЛ). Это заявление было сделано им в разговоре с журналистами.

9 марта «Локо» провел домашний матч против «Ахмата» из Грозного в рамках 20-го тура чемпионата России, который завершился вничью со счетом 2:2.

По итогам 20 сыгранных матчей «Локомотив» имеет в своем активе 41 очко, что позволяет ему занимать третье место в турнирной таблице РПЛ. В предстоящем 21-м туре «Локомотив» отправится в гости к казанскому «Рубину» 15 марта.

Подписывайся в ВК
Все новости
Божинов: «Были футболисты, которые курили, пили и при этом выигрывали»
Вчера, 11:48
«Сельта» ищет футболку, в которой Мадонна выступала на «Балаидосе» в 90-м
Вчера, 10:49
Юные российские игроки, остающиеся в Катаре, ждут стабилизации ситуации
07 марта
Юные российские футболисты покидают Катар через Саудовскую Аравию
07 марта
Женская сборная России покинула Дубай
07 марта
На Неймара подала в суд повар, работавшая в его доме
07 марта
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 20:44
Обтекаемая цель - бороться за медали, а за какие, так какие получатся, главное медали.)
Vilar
Vilar
сегодня в 20:38
В пассажирских и грузовых перевозках Олег Белозеров всё порешал, теперь решил взяться за футбольный клуб, типа сколько можно жить на халяву, давайте хоть какие-нибудь медали, иначе, пойдёте проводницами работать.
3rwjcwq6vmqs
3rwjcwq6vmqs
сегодня в 20:22
Ни одной победы в туре от лидеров таблицы. Все потеряли очки.....
Futurista
Futurista
сегодня в 20:00
"Наш паровоз, вперёд лети! В Коммуне остановка..." )...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:50
...и попасть в кубок УЕФА!)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:50
Главное поставить цель я так понял))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 19:49
А символ этой борьбы за медали Коля Комличенко, судя по фото? Ну тогда только за деревянные медальки)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 