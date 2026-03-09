Гендиректор РЖД назвал задачу «Локомотива» в чемпионате России

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров поставил перед футбольным клубом «Локомотив» цель — бороться за медали в Российской премьер-лиге (РПЛ). Это заявление было сделано им в разговоре с журналистами.
9 марта «Локо» провел домашний матч против «Ахмата» из Грозного в рамках 20-го тура чемпионата России, который завершился вничью со счетом 2:2.
По итогам 20 сыгранных матчей «Локомотив» имеет в своем активе 41 очко, что позволяет ему занимать третье место в турнирной таблице РПЛ. В предстоящем 21-м туре «Локомотив» отправится в гости к казанскому «Рубину» 15 марта.