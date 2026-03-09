«Спартак» в результативном поединке победил «Акрон»

1773079520

сегодня, 21:05

«Спартак» одержал победу над «Акроном» в матче 20-го тура РПЛ (4:3).

На 18-й минуте тольяттинцы открыли счет усилиями Максима Болдырева. На 23-й Пабло Солари восстановил равенство. Кристофер Ву на 41-й вывел москвичей вперед. Кристофер Мартинс на 45+2-й увеличил преимущество «красно-белых». На 57-й Жилсон Беншимол сократил отставание гостей в счете, реализовав пенальти. На 63-й Болдырев сделал дубль. Маркиньос на 88-й оформил четвертый мяч «Спартака».

«Спартак» занимает 6-е место (35 очков). «Акрон» идет 11-м (21 балл).