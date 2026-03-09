«Спартак» в результативном поединке победил «Акрон»

«Спартак» одержал победу над «Акроном» в матче 20-го тура РПЛ (4:3).
На 18-й минуте тольяттинцы открыли счет усилиями Максима Болдырева. На 23-й Пабло Солари восстановил равенство. Кристофер Ву на 41-й вывел москвичей вперед. Кристофер Мартинс на 45+2-й увеличил преимущество «красно-белых». На 57-й Жилсон Беншимол сократил отставание гостей в счете, реализовав пенальти. На 63-й Болдырев сделал дубль. Маркиньос на 88-й оформил четвертый мяч «Спартака».
«Спартак» занимает 6-е место (35 очков). «Акрон» идет 11-м (21 балл).
Но оценивать этот матч как футбольный можно только по первому тайму. Браво Спартак несмотря на все палки в колёса взял три очка. Но тревожит сам факт абсолютно левейших пенальти в ворота Спартака, да и прочих странных решений, приходится ещё и с судейством бороться.
Даже кстати никто из футболистов Акрона не заметил пенальти, даже Беншимол не возмущался, только судьи на ВАР что то там углядели, очень показательный эпизод.
А первый тайм по игре вполне, пустое место в составе Спартака Максименко технично увернулся от мяча вместо того чтобы стоя просто вытянуть руку и отбить, всё на колено припадает, ждёт рыцарский титул видать, но футболисты молодцы создали и забили трёху в ответ.
Конечно, с назначением пенальти судья начудил, но все равно так разваливаться в обороне Спартак не имел права.
Повезло, что Акрон не забил на кураже четвертый гол, а красавцы Барко с Маркиньесом смогли организовать победный спартаковский гол.
Всю защиту надо лишить премии. Что думать о предстоящем матче с Зенитом, пока не поддается прогнозу. Тревожно.
