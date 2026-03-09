Top.Mail.Ru
«Спартак» в результативном поединке победил «Акрон»

сегодня, 21:05
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)4 : 3Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

«Спартак» одержал победу над «Акроном» в матче 20-го тура РПЛ (4:3).

На 18-й минуте тольяттинцы открыли счет усилиями Максима Болдырева. На 23-й Пабло Солари восстановил равенство. Кристофер Ву на 41-й вывел москвичей вперед. Кристофер Мартинс на 45+2-й увеличил преимущество «красно-белых». На 57-й Жилсон Беншимол сократил отставание гостей в счете, реализовав пенальти. На 63-й Болдырев сделал дубль. Маркиньос на 88-й оформил четвертый мяч «Спартака».

«Спартак» занимает 6-е место (35 очков). «Акрон» идет 11-м (21 балл).

25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:33
Дмитриев и игрок Акрона оба играли высокоподнятой ногой и ни один из них не попал по мячу, но судья решил поиграть в судью)))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:31, ред.
Анатолий и армейцы расстроены, ведь Спартак с игры в двкх играх рпл пропустил в два раза меньше армейцев и забил в три раза больше
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 22:20
Не было и завтра не будет!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 22:18
А ты помнишь хотя бы один пенальи в ворота Спартака, который Кб признали бы правильным? Таких не было в принципе.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 22:04
Результативный получился матч !
cska1948
cska1948 ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 22:01
«Танашев ошибся, хотя занимал рекомендованную позицию. Это сложная игровая ситуация. В динамике понять, кто сыграл в мяч, было проблематично. Нога Дмитриева шла в направлении от ворот, у Беншимола — снизу вверх. Мяч оказался на внешней стороне стопы игрока «Акрона» и пошёл вперёд. Скорее всего, Танашев решил, что в мяч сыграл Дмитриев. Это видеопенальти. Был фол по неосторожности — Дмитриев не сыграл в мяч, Беншимол — сыграл», — сказал Игорь Федотов.
derrik2000
derrik2000 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 22:01
"Я ЛИЧНО так же теперь спокоен ,как и Деррик . )))"

Ну, что?
Посмотрим, сколько нас, заботящихся в первую очередь о своём здоровье?
Активнее, активнее присоединяемся, товарищи! ))
Termez Zidan
Termez Zidan ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 21:56
Видно по Барко и Угальде уставшие
Termez Zidan
Termez Zidan
сегодня в 21:54
Такое чувство что с нашей защитой и вратарём от Зенита получим по полной,поэтому не лучше ли техническое поражение получить,чем 5:0 или 7:0
Termez Zidan
Termez Zidan
сегодня в 21:51
Судью на мыло,дал пенальти из ниоткуда,ладно бы соперник по мясу попал бы,а так такое чувство что в штрафной теперь и трогать нельзя соперник сразу пенальти дадут в сторону Спартака . Всех красно белых с победой!!! Но защита у нас конечно дырка,но и похвалить надо наших ребят что бьются до конца. Чтоб смотреть матч с Зенитом пойду наберу валидола или лучше коньяка
Александр Апалько
Александр Апалько ответ giga71 (раскрыть)
сегодня в 21:48
Сейчас пересмотрю. Может, правда, накосячил
nik9373
nik9373
сегодня в 21:45
Четыре удара в створ у "Акрона" и три забитых. Вот уж действительно, мешок пропускает всё, что летит в его сторону.
giga71
giga71 ответ Александр Апалько (раскрыть)
сегодня в 21:44, ред.
В первом Максимон на коленку вставал зачем-то во время удара, его все время тянет играть по хоккейному. В рамке и внизу. Выходов и перехватов нет от слова "ваще".
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 21:42
Рад до невозможности за Максименко ! Из 4-х ударов в створ , один поймал !!!! Это верх вратарского искусства !!! Ждал матча с Зенитом ,что бы увидеть гений Карседо ,но можно не ждать ,и так всё понятно . Я ЛИЧНО так же теперь спокоен ,как и Деррик . )))
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 21:42
С победой лучший клуб страны!
Максименко не виновен! Надо учиться не расслабляться!
112910415
112910415
сегодня в 21:40
вот он такой, Спартак ...
Александр Апалько
Александр Апалько ответ giga71 (раскрыть)
сегодня в 21:40
В тех эпизодах и Куртуа вряд ли бы спас, особенно в первом и во втором
giga71
giga71 ответ Александр Апалько (раскрыть)
сегодня в 21:36
Вопрос не в вине, а в том, что не спасает
Александр Апалько
Александр Апалько ответ Александр Апалько (раскрыть)
сегодня в 21:35
Забыл добавить:пенальти левейший!
Александр Апалько
Александр Апалько ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
сегодня в 21:34
Вот все прут на Максименко, но лично я не вижу его вины в пропущенных голах. Вот что защита-проходной двор, это так. Надеюсь, Карседо введёт правильные изменения перед игрой с зенитом. Иначе пропустим целую охапку голов через неделю...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 21:34
Первые три команды в таблице за медали, а следующие три за деревянные медали, те места 4, 5 и 6. Все может быть в любом порядке как в первой тройке, так и во второй
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 21:33
    CCCP1922
    CCCP1922
    сегодня в 21:33, ред.
    Это не Спартак... Это группа людей, одетых в форму Народной команды. Они умеют играть в футбол, но почему же тогда не делают свою работу в течении всего матча? Игра состоит из эпизодов — за удачными следуют откровенно провальные отрезки. В действиях игроков нет уверенности, а в глазах некоторых появляется безразличие. Интересно, чему так радовался Зобнин, выходя на замену? Видимо анекдот смешной рассказал кто-то? Вот так и проходят они смеясь мимо трофеев... А мы ждём, ждём, ждём...
    просто Tomson
    просто Tomson ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
    сегодня в 21:33
    не будут, Балтика не даст соврать!
    просто Tomson
    просто Tomson
    сегодня в 21:32
    Мне кажется рановато еще тренера обхаивать, сразу результат дать с постстанковической командой не сможет ни Анчелотти, ни Моуриньо, ни тем более Карседо
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    сегодня в 21:30
    вопрос по кубку России к Карседо: зачем ты Литвинова поставил вместо Ву в защите??? устали уже чтоли??? за что мы боримся вообще в этом сезоне? теперь главное чтобы в питере судьи были нейтральные...
    Futurista
    Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 21:30
    Холланд тоже победные Оренбургу не забивает?)...
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r ответ Sergo_ural (раскрыть)
    сегодня в 21:29
    Вы не поняли. Про то сколько Спартак пропускает с новым тренером. А в нынешнем футболе побеждает оборона, к сожалению…
    Futurista
    Futurista ответ Водолей Сергеев (раскрыть)
    сегодня в 21:28
    НаКАРкаешь чемпионство)....
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 21:28
    С победой всех нас спартаковских болельщиков...!!! Но оборона тревожит и надо что то с этим делать...
