Гендиректор «Спартака» назвал игру с «Акроном» эмоциональной

вчера, 21:30
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)4 : 3Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

В матче 20-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» со счетом 4:3 обыграл «Акрон» из Тольятти. По мнению генерального директора «Спартака» Сергея Некрасова, эта домашняя встреча стала испытанием для его команды.

Тяжелая игра, эмоциональная.

Эта победа принесла «Спартаку» 35 очков, позволив ему занять 6-е место в турнирной таблице. В то же время «Акрон», на счету которого 21 очко, остается на 11-м месте.

В предстоящих матчах «Спартак» 14 марта отправится в гости к петербургскому «Зениту», а «Акрон» 15 марта примет на своем поле грозненский «Ахмат».

shur
shur
вчера в 22:52
"Тяжелая игра, эмоциональная." Ну а кому щас легко...???!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:43
Ну если уж и тебя , Серёга эта игра "торкнула" - тогда действительно эмоционвльная...)))
