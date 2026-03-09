Гендиректор «Спартака» назвал игру с «Акроном» эмоциональной

1773081037

вчера, 21:30

В матче 20-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» со счетом 4:3 обыграл «Акрон» из Тольятти. По мнению генерального директора «Спартака» Сергея Некрасова, эта домашняя встреча стала испытанием для его команды.

Тяжелая игра, эмоциональная.

Эта победа принесла «Спартаку» 35 очков, позволив ему занять 6-е место в турнирной таблице. В то же время «Акрон», на счету которого 21 очко, остается на 11-м месте.

В предстоящих матчах «Спартак» 14 марта отправится в гости к петербургскому «Зениту», а «Акрон» 15 марта примет на своем поле грозненский «Ахмат».