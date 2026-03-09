Дзюба готов вернуться в «Спартак»

1773081815

вчера, 21:43

Нападающий , в настоящее время выступающий за тольяттинский «Акрон», выразил готовность вернуться в московский «Спартак», где начинал свою профессиональную карьеру.

В разговоре с журналистами Дзюба подчеркнул, что он открыт для различных вариантов сотрудничества со «Спартаком», не ограничивая себя исключительно ролью игрока.

Я готов вернуться [в «Спартак»]. В какой позиции вернулся бы — игрок или тренер? Время покажет.

На данный момент Артему Дзюбе 37 лет, и он является рекордсменом по количеству забитых мячей в истории российского футбола. Он начинал карьеру в «Спартаке», а также выступал за «Зенит» из Санкт-Петербурга, с которым четыре раза становился чемпионом России, дважды выигрывал кубок страны и четыре раза поднимал над головой суперкубок. Кроме того, Дзюба играл за томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демиспор» и московский «Локомотив».