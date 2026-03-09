Top.Mail.Ru
Дзюба готов вернуться в «Спартак»

вчера, 21:43

Нападающий Артем Дзюба, в настоящее время выступающий за тольяттинский «Акрон», выразил готовность вернуться в московский «Спартак», где начинал свою профессиональную карьеру.

В разговоре с журналистами Дзюба подчеркнул, что он открыт для различных вариантов сотрудничества со «Спартаком», не ограничивая себя исключительно ролью игрока.

Я готов вернуться [в «Спартак»]. В какой позиции вернулся бы — игрок или тренер? Время покажет.

На данный момент Артему Дзюбе 37 лет, и он является рекордсменом по количеству забитых мячей в истории российского футбола. Он начинал карьеру в «Спартаке», а также выступал за «Зенит» из Санкт-Петербурга, с которым четыре раза становился чемпионом России, дважды выигрывал кубок страны и четыре раза поднимал над головой суперкубок. Кроме того, Дзюба играл за томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демиспор» и московский «Локомотив».

CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:38, ред.
Дзюба Спартак принимает за проходной двор? Впрочем, именно таким его пытаются сделать все владельцы. Начало положил Червиченко... Потом был Федун. Этот не собирался руководить клубом — он хотел править... Новый хозяин в качестве наместника выбрал, почему-то, необразованного Карпина. Этого человека Федун наделил огромными полномочиями, даже трансферы отдал. Валера с удовольствием тратил деньги, но это не приносило трофеев... Совсем. Правда один титул Карпин получил — Сбитый лётчик.... Через несколько лет Народная команда, всё-таки, стала чемпионом России 🇷🇺 по футболу... Звёзды сжалились. Артём в Спартаке? Не удивлюсь, если такое случится. Лукойл разучил удивляться.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:07
А в Акроне кто нибудь кроме Дзюбы вообще есть? Ощущение что этот человек отвечает за все контакты с прессой. Его надо на все пресс-конференции отправлять вместо тренера.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:52
Дзюба был хорош сегодня
sv_1969
sv_1969 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:35
В роли )))
Futurista
Futurista
вчера в 22:27
Столько заслуг в Зените...давай лучше туда вернись...
shur
shur
вчера в 22:21, ред.
...мы рождены, чтоб сказку сделать былью...!!! Говорил Я Артёму портвейн не наливать! Волга вроде в Москва-реку не впадает?!
