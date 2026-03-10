«Сан-Паулу» сообщил об отставке Креспо

1773093347

сегодня, 00:55

«Сан-Паулу» объявил об уходе главного тренера .

Кроме того, клуб покидают его помощники Хуан Бранда и Виктор Лопес, тренеры по физической подготовке Федерико Мартинетти и Леандро Пас, а также тренер вратарей Густаво Непоте.

Креспо дважды возглавлял «Сан-Паулу». В 2021 году он выиграл с командой чемпионат штата. Во второй раз пришел в клуб в июле 2025-го.

После четырех туров сезона-2026 «Сан-Паулу» занимает 2-е место в бразильской Серии А, набрав 10 очков, как и возглавляющий таблицу «Палмейрас».