Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияБразилия. Серия A 2026

«Сан-Паулу» сообщил об отставке Креспо

сегодня, 00:55

«Сан-Паулу» объявил об уходе главного тренера Эрнана Креспо.

Кроме того, клуб покидают его помощники Хуан Бранда и Виктор Лопес, тренеры по физической подготовке Федерико Мартинетти и Леандро Пас, а также тренер вратарей Густаво Непоте.

Креспо дважды возглавлял «Сан-Паулу». В 2021 году он выиграл с командой чемпионат штата. Во второй раз пришел в клуб в июле 2025-го.

После четырех туров сезона-2026 «Сан-Паулу» занимает 2-е место в бразильской Серии А, набрав 10 очков, как и возглавляющий таблицу «Палмейрас».

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноОскар Гарсия возглавил «Аякс» вместо Фреда Грима
Вчера, 13:54
ОфициальноБауэр уволен с поста главного тренера «Вольфсбурга»
08 марта
ОфициальноЭкс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Йорк покинул сборную Тринидада и Тобаго
07 марта
СлухиИньеста может стать спортивным директором сборной Марокко
06 марта
ОфициальноВ сборной Марокко сменился главный тренер
06 марта
«Ривер Плейт» назначил Коудета главным тренером вместо Гальярдо
04 марта
Все комментарии
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 01:04
Смысл тогда его менять. Не трогайте легенду. Сейчас таких не делают
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 