Хаби Алонсо согласовал контракт с «Ливерпулем»

вчера, 08:30

Экс-тренер «Реала» согласовал условия контракта с «Ливерпулем». Ok Diario сообщает, что испанец уже принял предложение «красных» о заключении трехлетнего договора.

Однако его приход в команду зависит от итогового результата «Ливерпуля» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Если команде удастся завоевать трофей, руководство клуба откажется от услуг баскского тренера и оставит Арне Слота на своей должности.

Алонсо находится без работы после увольнения из «Реала». У него с мадридцами уже достигнута договоренность о разрыве договора и компенсационной выплате в размере 10 млн евро, что делает его доступным для новой должности.