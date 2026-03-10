Top.Mail.Ru
Хаби Алонсо согласовал контракт с «Ливерпулем»

вчера, 08:30

Экс-тренер «Реала» Хаби Алонсо согласовал условия контракта с «Ливерпулем». Ok Diario сообщает, что испанец уже принял предложение «красных» о заключении трехлетнего договора.

Однако его приход в команду зависит от итогового результата «Ливерпуля» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Если команде удастся завоевать трофей, руководство клуба откажется от услуг баскского тренера и оставит Арне Слота на своей должности.

Алонсо находится без работы после увольнения из «Реала». У него с мадридцами уже достигнута договоренность о разрыве договора и компенсационной выплате в размере 10 млн евро, что делает его доступным для новой должности.

Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 15:51
Как-то некрасиво, со стороны Клуба и Алонсо. Я понимаю ,если бы Слот сказал , что сам уходит с тренерского мостика.
112910415
112910415
вчера в 11:12
что за чудеса на свете творятся !
zrrg78axrfrr
zrrg78axrfrr
вчера в 10:59
Слота поставили в сложные условия, практически не выполнимые
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:43, ред.
Так то это ожидаемо. Но кто такой этот Ok Diario? Впервые слышу. Можно ли верить?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:22
Если это так, тогда и Салах передумает уходит из Ливерпуля.
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:14
А не торопится ли он? Может сделать ещё один заход в клуб попроще?
j3hh42dgg4xu
j3hh42dgg4xu
вчера в 09:13
Какое-то неуважение к тренеру из-за ЕСЛИ.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:08
Многие тут считали что он договорится с Ливерпулем
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 08:54, ред.
После сезона без поражений в Бундеслиге в ЦЗН на пособие по безработице, мощная карьера)
shur
shur
вчера в 08:42, ред.
...От знаменитого " Реала",
До доков Ливерпуля Он дошёл,
Чтоб сделать этот город более счастливее,
Но главное ,что б сам Он подошёл!!!
Согласие не есть решение!
Когда в команде отклонения,
Здесь требуется уважение,
Работа сложная,мышление!!!
