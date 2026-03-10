Хаби Алонсо согласовал контракт с «Ливерпулем»

Экс-тренер «Реала» Хаби Алонсо согласовал условия контракта с «Ливерпулем». Ok Diario сообщает, что испанец уже принял предложение «красных» о заключении трехлетнего договора.
Однако его приход в команду зависит от итогового результата «Ливерпуля» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Если команде удастся завоевать трофей, руководство клуба откажется от услуг баскского тренера и оставит Арне Слота на своей должности.
Алонсо находится без работы после увольнения из «Реала». У него с мадридцами уже достигнута договоренность о разрыве договора и компенсационной выплате в размере 10 млн евро, что делает его доступным для новой должности.
