Фомин похвалил работу тренерского штаба Гусева

вчера, 11:46

Хавбек «Динамо» Даниил Фомин отметил работу тренерского штаба под руководством Ролана Гусева, который возглавил команду в конце 2025 года.

Тренерский штаб очень много работает с нами, включая Юрия Жиркова и Романа Шаронова. Честно говоря, не хотелось бы кого-то отдельно выделять. Все в штабе в равной степени вовлечены в процесс, помогают команде и уделяют внимание каждому игроку. Мы делаем одно общее дело, работаем на общий результат, и, дай бог, чтобы так продолжалось и дальше.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков в 20 матчах.

112910415
112910415
вчера в 21:16
а ведь эти не остановятся на достигнутом !
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:40
Говорю же, клоуномами не регистрируются, ими становятся когда вытворяют всякие глупости.
Нет Динамо первого круга, помоему, это элементарно.
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 15:55
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 15:28
    Фома "леща" Гусю "закинул"...)))
    htmrhjh56q3j
    htmrhjh56q3j
    вчера в 13:32
    Цыплят по осени считают... а работу тренерского штаба конце сезона...
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 13:17
    Зачем игроки публично дают оценку своему тренеру? Это просто некорректно...
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Водолей Сергеев (раскрыть)
    вчера в 13:05
    Зачем Динамо Гусева за что-то реабилитирваться? ну вы поняли
    Vilar
    Vilar
    вчера в 12:41
    Штаб работает - это хорошо, но это только начало. А вам, игрокам, надо работать на тренировках и во время игр в поле. Первоначальные успехи в трёх первых матчах, не должны вскружить вам головы, тогда будет общий успех. Мы надеемся!
    Водолей Сергеев
    Водолей Сергеев
    вчера в 12:16
    Если увидим ДМ в финале Кубка 24.05 с Кубком в руках и достойной игрой в РПЛ - команда хоть как то реабилитируется за провал в 1 круге.
    fbss86wntff5
    fbss86wntff5
    вчера в 11:47
    Если поднимутся выше 7 места - будет успех.
    Гость
