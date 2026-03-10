МЛС пожизненно отстранила двух игроков за ставки

Главная лига футбола (MLS) объявила о пожизненном отстранении американского полузащитника Деррика Джонса и ганского нападающего Ява Йебоа за участие в ставках на футбольные матчи. Об этом говорится в официальном сообщении лиги.
По итогам расследования установлено, что оба футболиста делали ставки на различные встречи, включая игры с участием собственных команд. Нарушения правил были зафиксированы в сезонах 2024 и 2025 годов.
29‑летний Джонс ранее выступал за «Филадельфию», «Нэшвилл», «Хьюстон Динамо», «Шарлотт» и «Коламбус». В составе последнего он доходил до финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ. В настоящее время футболист имеет статус свободного агента.
28‑летний Йебоа сейчас играет в китайском клубе «Циндао». В MLS ганец защищал цвета «Коламбуса» и «Лос-Анджелеса» и в 2023 году стал чемпионом лиги вместе с «Коламбусом».