МЛС пожизненно отстранила двух игроков за ставки

1773129549

вчера, 10:59

Главная лига футбола ( MLS ) объявила о пожизненном отстранении американского полузащитника и ганского нападающего за участие в ставках на футбольные матчи. Об этом говорится в официальном сообщении лиги.

По итогам расследования установлено, что оба футболиста делали ставки на различные встречи, включая игры с участием собственных команд. Нарушения правил были зафиксированы в сезонах 2024 и 2025 годов.

29‑летний Джонс ранее выступал за «Филадельфию», «Нэшвилл», «Хьюстон Динамо», «Шарлотт» и «Коламбус». В составе последнего он доходил до финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ . В настоящее время футболист имеет статус свободного агента.