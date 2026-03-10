Top.Mail.Ru
МЛС пожизненно отстранила двух игроков за ставки

вчера, 10:59

Главная лига футбола (MLS) объявила о пожизненном отстранении американского полузащитника Деррика Джонса и ганского нападающего Ява Йебоа за участие в ставках на футбольные матчи. Об этом говорится в официальном сообщении лиги.

По итогам расследования установлено, что оба футболиста делали ставки на различные встречи, включая игры с участием собственных команд. Нарушения правил были зафиксированы в сезонах 2024 и 2025 годов.

29‑летний Джонс ранее выступал за «Филадельфию», «Нэшвилл», «Хьюстон Динамо», «Шарлотт» и «Коламбус». В составе последнего он доходил до финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ. В настоящее время футболист имеет статус свободного агента.

28‑летний Йебоа сейчас играет в китайском клубе «Циндао». В MLS ганец защищал цвета «Коламбуса» и «Лос-Анджелеса» и в 2023 году стал чемпионом лиги вместе с «Коламбусом».

shur
shur
вчера в 18:09
...а что,теперь чеканочку во дворе, на спор,кто больше...!!!
Kostya-515
Kostya-515
вчера в 12:40
"29‑летний Джонс ранее выступал за «Филадельфию», «Нэшвилл», «Хьюстон Динамо», «Шарлотт» и «Коламбус». В составе последнего он доходил до финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ. В настоящее время футболист имеет статус свободного агента."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1423552/yeboa-yav-dzhons-derrik 10.03.2026

Зениту бы присмотреться к данному футболисту, будет сет из Джонов
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:17, ред.
Балбесы, что ещё сказать...
Лучше бы ставили на пенальти в матчах зенита
Futurista
Futurista
вчера в 11:14
Яв Йебоа - сказал Деррик Джонс)...
42dsu4dymsb6
42dsu4dymsb6
вчера в 11:14
Много денег не бывает... решили заработать, а то совсем обнищали.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:12, ред.
Йебоа умнее оказался...В Китай слинял))
