Экс-игрок английских молодёжек Чуквуемека решил выступать за Австрию

1773136516

вчера, 12:55

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд выбрал сборную Австрии для выступлений на международной арене.​

ФИФА дала добро на смену гражданства 22-летнему игроку, родившемуся в Вене, но ранее игравшему за молодёжные команды Англии (U17–U20). Чуквуемека, прежде проходивший через академии «Астон Виллы» и «Челси», теперь сможет дебютировать за Австрию на предстоящем летом ЧМ -2026.

Команда Ральфа Рангника попала в группу J с Иорданией, Алжиром и действующими чемпионами мира из Аргентины. В марте австрийцы сыграют товарищеские матчи с Ганой и Южной Кореей.