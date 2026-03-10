Top.Mail.Ru
Экс-игрок английских молодёжек Чуквуемека решил выступать за Австрию

вчера, 12:55

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Кэрни Чуквуемека выбрал сборную Австрии для выступлений на международной арене.​

ФИФА дала добро на смену гражданства 22-летнему игроку, родившемуся в Вене, но ранее игравшему за молодёжные команды Англии (U17–U20). Чуквуемека, прежде проходивший через академии «Астон Виллы» и «Челси», теперь сможет дебютировать за Австрию на предстоящем летом ЧМ-2026.

Команда Ральфа Рангника попала в группу J с Иорданией, Алжиром и действующими чемпионами мира из Аргентины. В марте австрийцы сыграют товарищеские матчи с Ганой и Южной Кореей.

shur
shur ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 18:25
...Георгий Иванович, он же Гога,он же Гоша,он же Юрий, он же Гора,
он же Жора....!!!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:35, ред.
Гражданин Англии Кэрни Чуквуемека, имеющий нигерийские корни, футболист немецкого клуба, выступавший за молодёжные сборные Англии, выбрал сборную Австрии для выступлений на международной арене. Интересно, а его в сборную Нигерии звали? Похоже, отказал исторической родине. Только сейчас обратил внимание, что Австрия попала в одну группу с Алжиром, как в 1982 году. Тогда ФРГ и Австрия не выпустили из группы сборную этой африканской страны, сыграв между собой договорной матч. Впоследствии событие назвали Хихонский сговор. Чуквуемека должен знать сей факт. Алжир не забыл оскорбление.
la-respect0
la-respect0 ответ 36fz8ch8635k (раскрыть)
вчера в 13:57
Какой Алаба , игрок вообще другой позиции , играет под нападением
36fz8ch8635k
36fz8ch8635k
вчера в 13:52
Оказывается, правда родился в Австрии. На нового Алабу пока не тянет, но вполне добротный игрок для расширенной заявки.... но получится, что пришел на все готовое.... обидно должно быть для игроков, которые теперь под ударом не попасть на ЧМ....

Пи.Си. Исконно австрийская фамилия!.... Чукву (Chukwu) — это слово из языка игбо (Нигерия), означающее Верховный Бог, Всемогущий....
ejpnfst5u7ta
ejpnfst5u7ta
вчера в 13:39
Ну теперь пусть покажет себя во всей красе на ЧМ.... появился шанс и им нужно воспользоваться.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:17
Настоящий британец судя по фотке и фамилии)))
k5sfbvddwr4k
k5sfbvddwr4k
вчера в 12:57
Больше вариантов попасть в сборную Австрии, чем Англии
