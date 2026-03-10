Экс-игрок английских молодёжек Чуквуемека решил выступать за Австрию

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Кэрни Чуквуемека выбрал сборную Австрии для выступлений на международной арене.
ФИФА дала добро на смену гражданства 22-летнему игроку, родившемуся в Вене, но ранее игравшему за молодёжные команды Англии (U17–U20). Чуквуемека, прежде проходивший через академии «Астон Виллы» и «Челси», теперь сможет дебютировать за Австрию на предстоящем летом ЧМ-2026.
Команда Ральфа Рангника попала в группу J с Иорданией, Алжиром и действующими чемпионами мира из Аргентины. В марте австрийцы сыграют товарищеские матчи с Ганой и Южной Кореей.
он же Жора....!!!
он же Жора....!!!
Пи.Си. Исконно австрийская фамилия!.... Чукву (Chukwu) — это слово из языка игбо (Нигерия), означающее Верховный Бог, Всемогущий....
Пи.Си. Исконно австрийская фамилия!.... Чукву (Chukwu) — это слово из языка игбо (Нигерия), означающее Верховный Бог, Всемогущий....