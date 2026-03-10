Основная группа юных футболистов школы ПСЖ отправилась из Катара в Россию

Генеральный директор московской школы франшизы французского «Пари Сен-Жермен» Евгений Леснов сообщил, что основная группа представителей организации, в которую также входят юные футболисты, вылетела из Катара в Россию.

Порядка 100 воспитанников школы не могли вернуться из Катара в Москву на фоне обострения военного конфликта на Ближнем Востоке.

Леснов сказал:

Вся наша группа уже находится на борту самолета. Все участники команды — спортсмены, тренеры и сопровождающие — находятся вместе, все проходит в штатном режиме. После довольно непростой логистической ситуации последних дней мы рады, что наконец возвращаемся домой.

Отдельно хочу выразить искреннюю благодарность сотрудникам посольства Российской Федерации в Катаре Сергею и Рамилю за их постоянную поддержку и помощь на всех этапах решения ситуации. Они были с нами на связи практически круглосуточно и помогали оперативно координировать многие вопросы. Также благодарим сотрудников Qatar Airways за содействие и помощь в организации вылета нашей большой группы.