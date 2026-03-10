Дзюба: «Мы все заждались, чтобы „Спартак“ стал великим»

Нападающий «Акрона» поделился мнением о нынешнем состоянии московского «Спартака», за который игрок выступал на старте карьеры.

Для нашей страны всегда хорошо, когда «Спартак» борется за чемпионство. Мы все заждались, чтобы «Спартак» стал великим. Там очень много качественных футболистов, но не хватает лидеров. В наше время меня учили, что надо понимать, где ты находишься. Не все футболисты до конца понимают, где они находятся. Очень крутые футболисты. Но когда у вас нет характера и вы разваливаетесь как с «Динамо» – это неправильно.