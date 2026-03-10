Top.Mail.Ru
Дзюба: «Мы все заждались, чтобы „Спартак“ стал великим»

вчера, 13:56

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба поделился мнением о нынешнем состоянии московского «Спартака», за который игрок выступал на старте карьеры.

Для нашей страны всегда хорошо, когда «Спартак» борется за чемпионство. Мы все заждались, чтобы «Спартак» стал великим. Там очень много качественных футболистов, но не хватает лидеров. В наше время меня учили, что надо понимать, где ты находишься. Не все футболисты до конца понимают, где они находятся. Очень крутые футболисты. Но когда у вас нет характера и вы разваливаетесь как с «Динамо» – это неправильно.

Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Муравьед (раскрыть)
вчера в 19:55
Вероятно здесь речь шла о великих клубах России и СССР, а не Европы или мира. Можно быть великим в рамках страны, но не в континентальном и/или мировом смысле.
Муравьед
Муравьед
вчера в 19:29, ред.
Невозможно стать великим клубом не выигрывая в Л/Ч трофеи.
Великими клубами в футболе считаются те, кто обладает историческим доминированием, огромной армией фанатов, богатой трофейной коллекцией (особенно еврокубков) и финансовой мощью. Ключевые клубы: «Реал Мадрид» (лучший клуб XX века, рекордсмен ЛЧ), «Барселона», «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

В РПЛ нет великих клубов и никогда не было.
Vilar
Vilar
вчера в 18:59
Дзюба, тебе скоро сорок, а до сих пор не понял, что молчание золото. Ты уже столько наболтал, думая, что говоришь умные вещи. Послушай прагматичного совета: пока ещё имитируешь футболиста, помалкивай, выставляешь себя не умным, тупым челом. Закончишь бегать, наймёшь какого-нибудь журналюгу, под бутылочку, повспоминаешь, он отредактирует и получится бестселлер игрочишки.
shur
shur ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 18:38
...Эпично-эпотажно,
А нам давно уж про него,
Как после туалета,
Всё бумажно!!!
cska1948
cska1948 ответ 9bcv3tme9ycg (раскрыть)
вчера в 18:37
Эмери из Спартака слил человек, который привёл его в Спартак. И фамилия его Карпин.
shur
shur
вчера в 18:32, ред.
...рукоблуд опустил в лёгкую "Динамо" служебной частью речи "КАК"..! Сам то лузер сменил кучу команд ", не понимая где Он находится", лжепатриот Спартаковский....!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:29, ред.
Да ладно, в Спартаке вот до сих пор от былого величия никак не отойдут, им нужен человек с твердой рукой и характером, но в Лукойле не могут такого нанять по определению, им нужен удобный чтобы задачи по рекламным эффектам покладисто исполнял. Вот и берут раз за разом прокладку между клубом и журналистами с хорошими навыками навешивания лапши. Ждем когда приедет личность , тот кто честно откажется от пресс-конференции по приезду и скажет честно что он только приехал и ещё ничего не понял, а не будет корчить из себя всезнайку во всём разобравшегося на третий день работы в клубе. Человек который уважает себя слишком сильно чтобы во всех этих лукойлласких рекламных фарсах участвовать. Это вот прям прожиточный минимум для успеха тренера в такой команде как Спартак. По крайней мере такого игроки будут уважать и за него играть будет желание.
Spartachok86
Spartachok86
вчера в 18:24
Кто бы что не говорил, а Дзюба реально был в свое время хорош. Года берут свое
wb84wavzdupx
wb84wavzdupx
вчера в 17:29
    112910415
    112910415
    вчера в 17:26
    не сказать, что глупости сказал ... но самого-то Артема а Спартаке помним ...
    Валерыч
    Валерыч
    вчера в 16:48, ред.
    Есть великие игроки, а есть великие болтуны. Дзюба относится именно к последним. У самого-то характер есть и сам-то понимал где находился? Сам из "Спартака" сбежал в "Зенит" за большим баблом и ещё кого-то учит. Как говорится:
    "Чья бы корова молчала..."
    NbKA555
    NbKA555
    вчера в 16:16
      sir_Alex
      sir_Alex
      вчера в 15:24
      Сказал рукоблуд и на всякий случай передёрнул.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 14:30
      Рассуждает как 12-тилетний....
      Разве отсутствие частого чемпионства может Великий клуб превратить в Невеликий...???

      Недостаток грамотного менеджмента и профессионализма на данном этапе ни капли не умаляет былые заслуги....
      5h5ajt49ehaf
      5h5ajt49ehaf
      вчера в 14:30
      Шайтан-рука от этого ожидания даже рукоблудить начал
      9bcv3tme9ycg
      9bcv3tme9ycg
      вчера в 14:16
      Слушай Артёмка! Какая тебе разница, что в Спартаке твориться. Какие, ни какие победы есть. А когда ты Эмери сливал и плевал ему в спину, это ты так характер показывал? Поражает разница между тем, как все бывшие игроки Спартака говорят о духе, мотивации и прочем, и тем, что они за этот же самый Спартак показывали на поле.....Раскудахтался не на шутку игрочишка ....не к добру....и уже забыл как убежал за длинным шекелем и славой в Спб,
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 14:15
      Это он про Барко и Умярова
      Vahidlapsha
      Vahidlapsha
      вчера в 14:14
      Спартак уже давно великий в посмешище, особенно в еврокубках.
      eej6efjp6u6x
      eej6efjp6u6x
      вчера в 14:01
      Со времен Карреры только и ждем.
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 14:00
      Ему бы на СрачТВ поработать болтуном)
      lazzioll
      lazzioll
      вчера в 14:00
      только если Зюба вернется в Спартак. карьера все равно конец. а так будет эпично
      Гость
