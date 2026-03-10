Точилин: «Бесков видел в Некрасове потенциал»

1773146892

вчера, 15:48

Бывший игрок «Динамо» поделился мнением об экс-игроке команды Сергее Некрасове, который умер в возрасте 53 лет после тяжелой болезни.

Некрасов играл за «Динамо» в 90-е и становился серебряным (1994) и двукратным бронзовым (1993, 1997) призером чемпионатов России, а также обладателем Кубка России в 1995 году.

«Бесков к нему очень хорошо относился, считал его своим сыном — со стороны казалось именно так. Он его мало критиковал, а если и ругал, то с какой-то мягкостью, не так, как других, — сказал Точилин. — Бесков как раз в нем видел хороший потенциал, и так бывает в футбольной жизни — травма перечеркнула если не звездную, то карьеру добротного футболиста. В той команде он был игроком основного состава. Он был чуть постарше меня, когда я пришел в „Динамо“, он хорошо взаимодействовал как с ветеранами, так и с молодыми ребятами. В плане человеческих качеств могу о нем сказать только хорошее: от него не было какой-то дедовщины, наоборот, как на поле, так и вне его была поддержка».

По словам Точилина, Некрасов мог добиться большего, если бы не тяжелая травма и некачественное восстановление. «У него было повреждение мениска, это был то ли 1998, то ли 1999 год. Была неудачная операция, и мы как раз боролись в Кубке России. Тренером „Динамо“ был Георгий Ярцев, и настолько велика роль Некрасова была в той команде, что ему приходилось играть на уколах. Насколько я помню, Ярцев до последнего его просил выходить играть как раз на уколах. Ему вовремя не сделали операцию, что повлияло на дальнейшую карьеру. У него, что называется, „пошли“ хрящи, стало стираться колено, и от этой травмы он не смог полностью восстановиться», — вспомнил Точилин.