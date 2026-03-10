Модрич исключил возвращение в «Реал» из «Милана»

1773150016

вчера, 16:40

Полузащитник «Милана» опроверг слухи о возможном возвращении в «Реал Мадрид» этим летом. После победы в минувшее воскресенье в дерби над «Интером» хорват прямо ответил на вопросы о трансферных новостях.

По информации итальянских СМИ , тренер «Милана» Массимилиано Аллегри находится в сфере интересов «Реала», который через посредников якобы просил назначить Модрича своим ассистентом. Однако ветеран заявил: «Аллегри и я в „Реале“? Слухи всегда существуют, но меня это не интересует. Я очень счастлив в „Милане“».

Главный тренер «россонери» также подтвердил свою приверженность клубу: «Я счастлив в „Милане“, и контракт у меня действует до 2027 года».