Модрич исключил возвращение в «Реал» из «Милана»

вчера, 16:40

Полузащитник «Милана» Лука Модрич опроверг слухи о возможном возвращении в «Реал Мадрид» этим летом. После победы в минувшее воскресенье в дерби над «Интером» хорват прямо ответил на вопросы о трансферных новостях.

По информации итальянских СМИ, тренер «Милана» Массимилиано Аллегри находится в сфере интересов «Реала», который через посредников якобы просил назначить Модрича своим ассистентом. Однако ветеран заявил: «Аллегри и я в „Реале“? Слухи всегда существуют, но меня это не интересует. Я очень счастлив в „Милане“».

Главный тренер «россонери» также подтвердил свою приверженность клубу: «Я счастлив в „Милане“, и контракт у меня действует до 2027 года».

112910415
112910415
вчера в 19:51
понятнее стало
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:34
А ведь Модрич сам эти слухи и распускает.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:40
Никто не хочет признаваться...
fyen9gzhrj4d
fyen9gzhrj4d
вчера в 17:03
Куда там возвращаться, уже пора завязывать с футболом, уже всё выиграл что можно
lazzioll
lazzioll
вчера в 16:43
галочку при подписании контракта ставят - быть счастливым до 2027 года? есть чувство что встретятся Реал с Миланом и Модричем в ЛЧ в след сезоне)
